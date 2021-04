Lahko milijardne tožbe uničijo "Trumpovo" televizijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Televizijski voditelj Lou Dobbs je po volitvah na Fox Newsu vztrajno širil teorije o volilnih goljufijah s pomočjo elektronskih volilnih naprav podjetij Dominion in Smartmatic. Zaradi milijardnih tožb proti Fox Newsu je Dobbs februarja letos izgubil svojo oddajo na Fox Business News.

Televizijski voditelj Lou Dobbs je po volitvah na Fox Newsu vztrajno širil teorije o volilnih goljufijah s pomočjo elektronskih volilnih naprav podjetij Dominion in Smartmatic. Zaradi milijardnih tožb proti Fox Newsu je Dobbs februarja letos izgubil svojo oddajo na Fox Business News. Foto: Guliverimage

Po ameriških predsedniških volitvah je bilo kmalu jasno, da je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden premagal republikanca Donalda Trumpa. Ta se s porazom ni želel sprijazniti, ampak je začel širiti teorije o volilnih goljufijah, ki so ga stale zmago. Še bolj za lase privlečene teorije pa so širili njegovi odvetniki.

Teorije zarot o Dominionu, Chavezu in Sorosu

Predvsem odvetnica Sidney Powell, ki je volilne goljufije obtoževala izdelovalca naprav za elektronsko oddajo glasov Dominion. To podjetje, ki so ga ustanovili v Kanadi, zdaj pa je v večinski ameriški lasti, je imelo na lanskih predsedniških volitvah svoje naprave v 28 zveznih državah, tudi v odločilnih državah Georgii in Wisconsinu.

Kot je Powellova govorila po volitvah, je Dominion povezan s pokojnim venezuelskim predsednikom Hugom Chavezom, za katerega je prirejal volilne izide, ter s Clintonovo fundacijo in Georgeem Sorosem. Nič od tega se ni pozneje izkazalo za resnično.

Dominion od Powellove terja 1,3 milijarde dolarjev

Prav tako se kot resnične niso izkazale njene trditve, da so demokrati s pomočjo Dominionovih naprav omogočili Bidnu zmago tako, da so glasove za Trumpa prištevali k Bidnu ali pa preprosto Bidnu prištevali glasove, ki jih sploh ni bilo.

Odvetnica Sindey Powell iz Teksasa, ki je širila za lase privlečene teorije o volilnih goljufijah in povezavah Dominiona s socialistično Venezuelo in Sorosom, se je v odgovoru na tožbo Dominiona med drugim sklicevala na svobodo govora. Foto: Reuters

Podjetje Dominion, ki ima sedež v Torontu in Denverju, je že 8. januarja letos proti odvetnici na sodišču v prestolnici Washington vložilo tožbo, s katero od nje zaradi obrekovanja zahteva 1,3 milijarde dolarjev odškodnine. V 124 strani dolgi tožbi so podrobno navedeni njene izjave, televizijski intervjuji in objave na Twitterju, v katerih Dominion obtožuje volilnih goljufij.

Tožba proti Giulianiju

1,3 milijarde težko tožbo je Dominion vložil še proti enemu Trumpovemu odvetniku – nekdanjemu newyorškemu županu Rudyju Giulianiju. Nato je februarja sledila še ena podobna, več kot 1,3-milijardna tožba, tokrat proti šefu podjetja MyPillow Miku Lidnellu. Ta je prav tako po družbenih omrežjih in medijih širil obtožbe na račun Dominiona.

Powellova se je na tožbo, v kateri ji Dominion očita, da je zavestno širila laži o podjetju, marca odzvala s sklicevanjem na pravico svobode govora. Njeni odvetniki so v pismu, poslanem sodišču v Washingtonu, še zapisali, da je Powellova le širila svoje mnenje in da bi lahko javnost sama sprejela lastne sklepe o tem, ali so volilne naprave spreminjale oddane glasove.

Odvetniki so tudi zapisal, "da razumni ljudje takšnih izjav (Powellove, op. p.) ne bi sprejeli kot dejstva, ampak bi jih obravnavali le kot trditve, ki jih treba preveriti na sodišču". Številni mediji so ta stavek razlagali, češ, da je Powellova priznala, da so bile njene izjave o Dominionu tako odbite, da jim ne bi smel verjeti noben razumen človek.

Tožba proti Fox Newsu

Nedavno pa je Dominion vložil 1,6-milijardno odškodninsko tožbo tudi proti televiziji Fox News, ki jo prav tako obtožuje zavestnega širjenja laži. Podobno kot v preostalih tožbah Dominion trdi, da je zaradi lažnih novic o volilnih goljufijah utrpel veliko poslovno škodo in izgubil dobro ime. Podjetje je tako že izgubilo posle v zvezni državi Georgii in Louisiani ter v Ohiu.

Dominionove volilne naprave so novembra lani uporabljali v 28 ameriških zveznih državah, tudi v Georgii, kjer je bil izid tesen in je na koncu Biden premagal Trumpa. Dominion v tožbah med drugim trdi, da bo imel zaradi obrekovanj in lažnih novic o goljufijah v naslednjih osmih letih za 600 milijonov dolarjev manjši dobiček. Foto: Guliverimage

Dominion je v tožbi proti Fox Newsu še zapisal, da so zaradi lažnih novic vodilni v podjetju od skrajnih Trumpovih privržencev začeli dobivati grožnje s smrtjo in sovražne izjave. Pred sodnika bosta morala tudi zvezdnika Fox Newsa, Lou Dobbs in Maria Bartiromo. Ta dva naj bi bila še posebej dejavna pri širjenju lažnih novic.

Bartiromova in Powellova

Kot piše ameriški spletni medij Vox, je Bartiromova 8. novembra lani, kmalu po tem, ko so Bidna razglasili za zmagovalca volitev, v svoji oddaji na Fox Newsu gostila Powellovo.

"Sidney, pogovarjali sva se o Dominionovi programski opremi. Vem, da so bile volilne nepravilnosti," je Bartiromova začela pogovor s Powellovo. Ta je potem zatrjevala, da je Dominionova programska oprema preusmerjala glasove v računalniškem sistemu ali dodajala glasove, ki niso obstajali.

Fox News ukinil Dobbsovo oddajo

Nekaj dni pozneje, 16. novembra lani, pa je predsednica republikanskega nacionalnega odbora Ronna McDaniel v oddaji Louja Dobbsa zatrjevala, da so v Michiganu Dominionove naprave šest tisoč glasov, ki jih je dobil Trump, prištele Bidnu. Fox News je sicer zaradi tožb Dobbsovo oddajo že ukinil.

Televizijska voditeljica Maria Bartiromo je poleg Dobbsa še posebej omenjena v 137 strani dolgi tožbi Dominiona proti Fox Newsu. Omenjena je tudi v Smartmaticovi tožbi. Foto: Reuters

Podobno tožbo proti Fox Newsu (v kateri je poleg Giulianija, Powellove, Dobbsa in Bartiromove omenjena še ena zvezdnica Fox Newsa, Jeanine Pirro), težko več kot 2,7 milijarde dolarjev, je februarja letos vložilo še eno podjetje za izdelavo naprav za elektronsko oddajanje glasov – Smartmatic. To podjetje so Trumpovi privrženci prav tako vključevali v teorije o volilnih goljufijah, čeprav je s svojimi elektronskimi napravami na lanskih predsedniških volitvah sodelovala samo v losangeleškem okrožju.

Fox News zavrača obtožbe

Fox News je v odgovoru na tožbo Dominiona sporočil, da je ponosen na pokrivanje lanskih novembrskih predsedniških volitev, ki je bilo v duhu najboljših tradicij ameriškega novinarstva, in da se bo na sodišču odločno branil pred neutemeljenimi obtožbami.

Že pred tem pa so na Fox Newsu v odgovoru na tožbo Smartmatica poudarili, da bi jim moralo biti dopuščeno predvajati obtožbe proti podjetju Smartmatic, in sicer zato, ker so bile te obtožbe, objektivno gledano, vredne objave.

Fox News je vreden okoli 23 milijard dolarjev

Težava za Fox News, ki je v lasti ameriško-avstralskega medijskega barona Ruperta Murdocha, je morda v tem, da sta po volitvah tudi takratni minister za pravosodje Bill Barr in takratni direktor agencije za kibernetsko varnost Chris Krebs poudarila, da ni dokazov o volilnih goljufijah na takšni ravni, ki bi lahko vplivala na izide volitev.

Fox News je med demokrati in demokratom naklonjenimi mediji zelo osovražen. Po lanskih predsedniških volitvah pa ga je grajal tudi Trump, ker je televizija zmago v Arizoni pripisala Bidnu (štetje glasov je na koncu pokazalo, da je bila odločitev Fox Newsa pravilna). Številni Trumpovi goreči privrženci so zato celo prenehali gledati Fox News in vsaj začasno presedlali h konkurenci – Newsmax TV. Foto: Guliverimage

Nekateri pa se že ukvarjajo z vprašanjem, ali lahko odškodninske tožbe zamajajo finančno trdnost Fox Newsa, ki je najbolj gledana ameriška novičarska televizija. Kot piše Vox, je tržna vrednost Fox Newsa ocenjena na okoli 23 milijard dolarjev.

Dominion (1,6 milijarde) in Smartmatic (2,7 milijarde) tako zahtevata skoraj petino vse vrednosti novičarske televizije. Seveda pa ni nujno, da bo sodišče Fox Newsu, četudi ga bo spoznalo za krivega, naložilo plačilo milijardne odškodnine.