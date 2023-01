Krdelo divjih psov napadlo tekačico in jo zgrizlo do smrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Bukarešto in druga romunska mesta je značilno veliko število potepuških psov, ki se tudi zbirajo v krdela. Ta tudi napadajo ljudi. Na fotografiji je potepuški pes v enem od romunskih mest. Foto: Guliverimage

Romunijo pretresa nov napad divjih, potepuških psov v Bukarešti. Krdelo podivjanih psov je namreč napadlo 43-letno žensko, ko je ta tekla v enem od mestnih parkov, in jo zgrizlo do smrti.

Napad na tekačico v mestnem parku v šestem bukareškem mestnem okrožju je Romune pretresel tudi zato, ker so isto žensko potepuški psi že pred tem napadli in jo zelo poškodovali, in sicer lani aprila, piše nemški Welt, ki se sklicuje na romunske medije.

Ljubiteljica narave in živali

Po poročanju je nesrečna ženska veljala za ljubiteljico narave in živali, ki se je veliko ukvarjala s športom. Bila je tudi dejavna alpinistka. Delala je kot strokovnjakinja za okolje v Bukarešti. Za sabo je pustila otroka.

Krdela divjih mestnih psov so že desetletja velika težava v romunskem glavnem mestu. Več tisoč psov živi v krdelih, ki se pogosto lotijo tudi ljudi. Romunijo je tako leta 2013 zelo pretresel napad pasjega krdela na štiriletnega otroka, ki je bil zanj usoden.