Štirje psi napadli Koprčanko: grizli so jo po vsem telesu

V sredo dopoldne so štirje psi napadli Koprčanko na njenem dvorišču. Psi so jo grizli po celem telesu, poškodovanka pa je pomoč poiskala na izolski urgenci.

50-letnica je na svojem dvorišču opazila štiri pse, ki so se sprehajali brez nadzora. Ko je želela poiskati lastnika, jo je naprej napadel eden od psov, nato pa so pritekli še preostali trije in jo začeli gristi po celotnem telesu. Ko je 50-letnica začela kričati, so psi nehali z napadom, so pa še vedno renčali.

V napadu je bila oškodovanka lažje telesno poškodovana in je zdravniško pomoč iskala na urgenci bolnice Izola.

Psi še niso bili v evidenci

Lastnik psov pasme kangal je 29-letnik iz iste vasi. Do zdaj še nimajo evidentiranega ugriza. "O napadu je bila obveščena državna tožilka, ki je naročila, da se zadeva obravnava kot prekršek. Zoper skrbnika psov bo policija uvedla hitri postopek z odločbo o prekršku, o napadu je bila obveščena veterinarska inšpekcija," so še sporočili s policije.

"Danes je definitivno moj srečni dan, ker glede na okoliščine, da so me pred hišo napadli štirje psi, težji od 45 kilogramov, sem jo še dobro odnesla," je na družbenem omrežju Facebook zapisala žrtev napada Vida Klenovšek.