Psa, ki je v Mengšu do smrti ranil deklico, evtanazirali

Psa so po dogodku odpeljali v zavetišče Meli, tam je bil nastanjen zadnjih 14 dni, in danes zjutraj tudi evtanazirali. Kot so zapisali na spletni strani Pes moj prijatelj, so že pred dnevi pri pristojnih preverjali, ali obstaja kakšna možnost, da bi žival pustili živeti.

"Uradni veterinar mora v skladu z Zakonom o zaščiti živali odrediti usmrtitev psa, če je ta "z ugrizom povzročil smrt človeka ali bil soudeležen pri njeni povzročitvi". Druge možnosti zakon ne dopušča, so jim sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spomnimo, da se je tragični dogodek zgodil v Mengšu. Osemletnica se je po navedbah policistov na dvorišču stanovanjske hiše približala psu, ko je bil privezan z verigo. Dvorišče je bilo sicer obdano z ograjo, a so bila dvoriščna vrata ob dogodku odprta. Pes je deklico napadel, ta pa je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.