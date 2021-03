Kako je v resnici potekalo reševanje deklice, ki jo je v Mengšu napadel pes

"Ni res, da so reševalci na kraj dogodka prispeli več kot pol ure po prvem klicu. Ni res, da bi reševalca klicala pomoč zaradi pomanjkanja medicinske opreme. Seveda tudi nikakor ni resnična navedba, da je očividec sam oživljal deklico uro in pol," po tragediji v Mengšu poudarja direktorica Zdravstvenega doma Domžale Renata Rajapakse . "Zgroženi smo nad neresničnimi navedbami, ki nedvomno še dodatno prizadenejo žalujoče starše male deklice," je komentirala zapise na družbenih omrežjih.

Osemletnica se je po navedbah policistov na dvorišču stanovanjske hiše približala psu, ki je bil privezan z verigo. Dvorišče je bilo sicer obdano z ograjo, a so bila dvoriščna vrata ob dogodku odprta.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo ugibanja o tem, kaj se je tistega popoldneva dogajalo na intervenciji v Mengšu. V zapisih, ki krožijo po družbenih omrežjih, policiji očitajo, da so javnosti posredovali netočne podatke o vzroku smrti deklice, reševalcem pa, da naj bi bila njihova medicinska oprema pomanjkljiva in da naj se ne bi odzvali dovolj hitro.

Predkazenski postopek še ni končan, več informacij ne morejo podati

Na Policijski upravi Ljubljana pojasnjujejo, da v zadevi še vedno poteka predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki še ni končan, in da zato drugih informacij o tem ne morejo podati: "O vseh ugotovitvah in okoliščinah dogodka bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Tukaj gre za otroka. Vse informacije, ki jih je policija do zdaj javnosti podala ob spoštovanju zakona o varovanju osebnih podatkov in tajnosti predkazenskega postopka, so točne."

Dejstva so drugačna od podatkov, ki krožijo po družbenih omrežjih

Prvi klic, ki so ga opravili s kraja dogodka, je bil na klicno številko 112, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Operater v Regijskem centru za obveščanje Ljubljana, ki se je odzval na klic, je klicatelja prevezal na domžalske reševalce in o dogodku obvestil tudi policiste ter veterinarski inšpektorat.

Po njenih besedah je klicatelj nujno medicinsko pomoč klical enkrat, ob 16.47. Ob klicu je bilo zelo težko razumeti, kaj se je sploh zgodilo. Zaradi pomanjkljivih informacij je član ekipe vrnil klic, da bi pridobil dodatne informacije o dogodku in lokaciji. Drugih klicev niso prejeli, pojasnjuje direktorica ZD.

V službi nujne medicinske pomoči (NMP) Domžale imajo čez dan dneva dve ekipi reševalcev, pri čemer ima vsaka svoje reševalno vozilo, in enega zdravnika. V trenutku klica sta bili obe ekipi zasedeni z intervencijama, ena ekipa je peljala pacienta v Ljubljano, druga ekipa je pacienta v Ljubljani ravno oddala in se je začela vračati v Domžale.

Zdravnik je bil na kraju dogodka 11 minut po prejemu klica

Zdravnik, ki je bil v ZD Domžale, je po sprejemu klica kontaktiral obe ekipi reševalcev, da bi ugotovil, katera bi se lahko odzvala na nujni klic. Uspelo mu je priklicati ekipo, ki se je ravno začela vračati iz UKC Ljubljana. Ta ekipa je nujno vožnjo začela ob 16.50. Zdravnik se je nato v spremstvu enega reševalca odpeljal na kraj dogodka z vozilom urgentnega zdravnika, to je polno opremljeno, poudarja direktorica. Na kraj dogodka sta prispela ob 16.58. Ekipa reševalcev, ki je bila ob klicu še v Ljubljani, je prispela na kraj ob 17.06.

Potek dogajanja potrdijo tudi na policiji. V manj kot 15 minutah so bili policisti na kraju dogodka, kjer so že bili prisotni reševalci, ti so deklico oživljali. Kako in zakaj je nastopila smrt, je stvar pristojnih institucij, dodajajo na policiji.

Rajapaksova je sklenila, da so dejstva v konkretnem primeru popolnoma drugačna od navedenih na družbenih omrežjih. "Vem, da čas osebam, ki so udeležene v tako hudih okoliščinah, teče drugače in da si laiki stvari razlagajo po svoje in da začetne govorice nato dobijo povsem drugo vsebino. A ob tako tragičnem dogodku bi si vendarle predstavljala več pietete do trpeče družine," je dejala.

Vzrok smrti deklice je znan

Za obdukcijsko poročilo smo se obrnili na inštitut za sodno medicino v Ljubljani. Izvedeli smo, da je vzrok smrti deklice znan in bo, če bodo svojci pokojne izrazili interes, posredovan in na zahtevo interpretiran svojcem pokojne.

Za oddajo Planet 18 na Planetu je Anica Ves, mama lastnika psa, Anžeta, ta je deklico oživljal do prihoda reševalcev povedala, da se je nad njimi in psom zgodil pogrom, čeprav je bila žival privezana na domačem dvorišču. Če obdukcijsko poročilo potrjuje krivdo psa, grozi zaradi povzročitve splošne nevarnosti zapor tudi Anžetu, je zaskrbljeno povedala mama Anica.

