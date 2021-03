Po napadu psa na deklico so se oglasili lastniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po večdnevnem molku so se po tragediji v Mengšu, kjer je pes napadel deklico, oglasili lastniki psa. Kot je dejala Anica Ves, se je nad njimi in psom zgodil pogrom, čeprav je bil privezan na domačem dvorišču.

"Takšne okoliščine, kot so to, to je grozno. Tudi za starše. Ampak, ali sploh smemo še psa imeti na svojem dvorišču, ker si nato avtomatično kriv," je dejala za Planet.

V sredini tragediji v Mengšu je pes napadel mlajšo deklico, ta pa je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Osemletnica se je po navedbah policistov na dvorišču stanovanjske hiše približala psu, ki je bil privezan z verigo. Dvorišče je bilo sicer obdano z ograjo, a so bila dvoriščna vrata ob dogodku odprta.

Ob tem se je na spletu pojavila peticija proti evtanaziji psa Rona.