Kot iz nočne more: razkrili so svoje najbolj srhljive predmete #foto

Muzejem po svetu so zaradi pandemije koronavirusa močno padli prihodki, so pa medtem močno okrepili prisotnost na spletu. Kuratorji so na Twitterju začeli izziv #CreepiestObject, v katerem objavljajo fotografije najbolj grozljivih predmetov, ki jih hranijo v svoji zbirki. Odzvalo se je veliko muzejev, med predmeti pa so najrazličnejše stvari od grozljivih morskih deklic, strašljivih lutk z zobmi do prebodenih živalskih src, celo ustekleničene čarovnice, hlač iz človeške kože, živali v formaldehidu, različnih mask in drugih predmetov.

Neodvisne institucije, ki so močno odvisne od prodaje vstopnic ter niso redno podprte z nepovratnimi in drugimi finančnimi sredstvi, so v času pandemije med najbolj ogroženimi.

V Združenem kraljestvu je okoli 1.600 neodvisnih muzejev in znamenitosti, povezanih z njihovo dediščino, največ jih je v Londonu. Tamkajšnje Združenje neodvisnih muzejev opozarja, da so bile institucije prej uspešne zaradi delovanja v obliki podjetja, zdaj pa so zaradi popolnega izpada dohodka prav zaradi tega najbolj ogrožene, poroča BBC. Najverjetneje bo izgubljena marsikatera zbirka, zaradi skrajšanja delavnika bodo sledila tudi odpuščanja.

Okrepili prisotnost na spletu, predvsem družbenih omrežjih

Številni muzeji so zato okrepili prisotnost na družbenih omrežjih, v zadnjem času pa se jih veliko loteva izziva oziroma bitke med kuratorji z imenom #CreepiestObject, kjer objavljajo najbolj grozljive predmete v svoji zbirki. Izbrali smo jih nekaj, številne druge pa si lahko ogledate na tej povezavi in presodite, kateri je po vašem mnenju najbolj grozljiv.

Bitko je začel muzej Yorkshire iz Združenega kraljestva, ki je objavil zvitek las iz tretjega ali četrtega stoletja, ki ga skupaj še vedno držijo igle.

Sledili so številni zanimivi grozljivi predmeti, ki jih spremljajo še bolj zanimive zgodbe. Prekleto otroško igračo v obliki ovce naj bi našli v 155 let starem dvorcu, premikala pa naj bi se sama - osebje jo postavi na eno mesto, igrača pa naj bi se kasneje znašla nekje drugje.

Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject pic.twitter.com/FQzMzacr8a — PEI Museum (@PEIMuseum) April 17, 2020

Muzeji po svetu zdaj želijo v spletni bitki preseči grozljivost objavljenih predmetov.

Času primerno je med primerki tudi maska iz obdobja kuge, ki jo je objavil nemški muzej.

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM — Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Večkrat prebodeno ovčje srce za preklic zlobnih urokov.

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/z5vdCFCU4S — Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020

Nekateri se ne morejo odločiti, kateri izmed njihovih predmetov je najbolj grozljiv, zato jih objavijo več.

Hlače iz človeške kože? Na Islandiji kroži pripoved, da naj bi se žepi takšnih hlač čez noč napolnili s cekini.

As the Icelandic museum of Sorcery and Witchcraft isn't on twitter I'll post for them this - Necropants. Sadly a replica, but according to Icelandic lore you make them from a dead man's skin and overnight the pockets fill with coin#CURATORBATTLE #CreepiestObject pic.twitter.com/D5ghrBLTgU — Atli Viðar (@atli_vidar) April 18, 2020

Mala morska deklica?

Vsekakor med grozljive predmete spada šatulja za vonjanje sramnih dlak, v kateri so prave sramne dlake.

Ni grozljivih predmetov brez grozljivih lutk.

Well here she is, quite a treat for her, she doesn't get out much. For good reason. Continental shell doll, c1860s. #CreepiestObject It's the carved teeth.... #CURATORBATTLE pic.twitter.com/3ykFNZOr8R — Shell Grotto (@shellgrotto) April 17, 2020

Obiskovalce tega muzeja straši polovica breje mačke v tekočini.

We have quite a few creepy specimen. According to many visitors, our #CreepiestObject is this one - half a pregnant cat in fluid: pic.twitter.com/OQuShfv2pN — Grant Museum of Zoology (@GrantMuseum) April 17, 2020

Bi se morda vaši kopalnici podalo takšno držalo za brisače?

Tudi slovenski muzeji in galerije opozarjajo na zahtevne razmere

Tudi Skupnost muzejev Slovenije opozarja na to, da so se muzeji zaradi pandemije znašli v težkem položaju, ki bo za muzeje in galerije prinesel različne posledice. Med 7. in 20. aprilom so izvedli anketo, ki se ji je pridružilo 48 muzejev in galerij z različnim številom zaposlenih.

Anketa je pokazala, da je delo v muzejih močno okrnjeno ali organizacijsko zelo zahtevno, veliko dela bo treba dokončati ob vrnitvi v muzej. V 48 anketiranih muzejih in galerijah trenutno delo na domu opravlja okoli 423 delavcev, na čakanju pa jih je trenutno 148. Delo v muzeju še naprej opravlja 134 delavcev.

Zbirke v muzejih samevajo.

V velikih težavah so se muzeji znašli zaradi izpada lastnih prihodkov, saj ti za večino muzejev predstavljajo glavni ali celo edini vir sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, izvedbo programov in kritje drugih stroškov. Muzeji in galerije, ki so izpolnili anketo, so dozdajšnjo izgubo ocenili na okoli 451 tisoč evrov, od česar najvišji izpad dohodka navaja muzej z dozdajšnjo izgubo 85 tisoč evrov. Največ muzejev in galerij je kot vzrok za izgubo lastnih prihodkov navedlo organizirane skupine, domače in tuje turiste ter muzejsko trgovino.

"Če se bo to stanje zavleklo, se bo izguba seveda še povečevala, ob tem pa pričakujemo še zmanjševanje sredstev financerjev. Med vsemi težavami nas najbolj skrbi dejstvo, da so zaradi pandemije in z njo povezanih ukrepov ogrožena tudi delovna mesta, predvsem tista, ki jih deloma ali v celoti pokrivamo muzeji in galerije iz lastnih prihodkov. Rezultati ankete so pokazali, da je v celoti ali delno ogroženih 40 delovnih mest v 19 muzejih," so zapisali v Skupnosti muzejev Slovenije.

Kot navajajo, so morali nekateri muzeji zaradi izpada lastnih prihodkov odpovedati tudi sodelovanje s samozaposlenimi v kulturi ali to sodelovanje prestaviti na kasnejše obdobje.

Muzeji letos ne bodo mogli izvesti številnih nalog in projektov

"Zaradi tega se postavlja vprašanje, kako bo vrednoteno delo muzejev in galerij v letu 2020, saj je jasno, da glede na izredne razmere rezultati ne bodo primerljivi s prejšnjimi leti in s programi, ki so jih potrdili v začetku leta. Ne glede na vse težave so muzeji in galerije v veliki večini uspešno delovali naprej, saj so prilagodili oblike dela z javnostmi. Od 13. marca 2020 se je močno povečala prisotnost muzejev in galerij na spletu," pišejo v skupnosti.

Močno povečali svojo prisotnost na spletu

Anketa je pokazala, da so muzeji povečali svojo prisotnost na družbenih omrežjih in se odločali tudi za druge možnosti, ki jih ponuja splet, pedagoški delavci, s katerimi so stopili v stik, pa so jim potrdili, da so šole in vrtci s pridom uporabljali vsebine, ki so jih muzeji in galerije pripravljali.

V Narodnem muzeju Slovenije se je obiskanost spletne strani v času, ko je muzej zaprt, povečala za 70 odstotkov. Največji poskok je doživel zavihek Virtualne razstave, in sicer za kar 24-krat, pričakovano pa se je obisk spletne strani v angleščini zmanjšal za dobrih 35 odstotkov. Za primerjavo so, kot so pojasnili, vzeli tritedensko obdobje pred izrednimi razmerami in tri tedne po uvedbi ukrepov.

Pri Muzeju novejše zgodovine Slovenije se je obisk posamičnih obiskovalcev na spletni strani muzeja v primerjavi z obdobjem pred izolacijo povečal za 36 odstotkov, obisk same spletne strani v skupnem pregledu pa za 30 odstotkov.

Muzeji poročajo tudi o povečanju dosega svojih objav na družbenih omrežjih, povečanju števila sledilcev in števila ogledov na kanalih na YouTubu.

Oglejte si šale o koronavirusu, ki jih je na enem mestu zbral Slovenski etnografski muzej

Zbrali izzive in tudi predloge za preživetje kritičnega obdobja

Na podlagi ankete in trenutnih razmer je skupnost predstavila tudi številne izzive, s katerimi se spoprijemajo, ter sestavila seznam predlogov, s katerimi bi lažje preživeli kritično obdobje, ki bo sledilo odprtju muzejev. Med temi so finančna pomoč države, ohranitev delovnih mest in tudi pomoč samozaposlenim v kulturi, financiranje programov na ravni podpisanih pogodb, okrepitev promocije na nacionalni ravni, jasna navodila pri delu z obiskovalci po odprtju institucij in podobno.