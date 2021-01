Predstavniški dom kongresa je prvo ustavno obtožbo Trumpa zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa potrdil decembra 2019 v povezavi z izsiljevanjem Ukrajine, naj v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči ZDA uvede preiskavo zoper demokrata Josepha Bidna, piše STA.

Drugo ustavno obtožbo si je Trump prislužil z zavajanjem glede izida volitev 3. novembra, katere je izgubil proti Bidnu. Zavajanje je doživelo vrhunec preteklo sredo, ko je Trump poslal svoje podpornike nad kongres, da ustavijo formalno potrditev Bidnove zmage, pri čemer je umrlo pet ljudi.

Za razliko od prve ustavne obtožbe, ko so vsi republikanci v predstavniškem domu skupaj z dvema demokratoma glasovali proti, so tokrat vsi demokrati glasovali za ustavno obtožbo, pridružilo pa se jim je tudi deset republikancev.

Razprava pred glasovanjem je trajala le nekaj ur, manjšo podporo Trumpu med republikanci pa je bilo opaziti zaradi velikega pomanjkanja govornikov v njegov prid glede na prvo ustavno obtožbo.

Ustavna obtožba mora zdaj v senat, kjer bo potekal sodni proces za odstavitev Trumpa s položaja, vendar se to ne bo zgodilo, preden Trumpu 20. januarja poteče mandat. Vodja senatne večine Mitch McConnell je glede na poročanje medijev izrazil odobravanje ustavne obtožbe, vendar pa je sporočil, da senat ne bo zasedal do 19. januarja, kar pomeni, da ne bo časa za izvedbo sodnega procesa pred iztekom Trumpovega mandata, piše STA.

Pridobiti bodo morali 17 republikancev

Postopek se bo v senatu verjetno nadaljeval, ko bodo demokrati po dveh zmagah v Georgii prevzeli tesno večino in bo potrjena Bidnova vlada skupaj z najnujnejšimi prioritetami. Ne gre več za odstavitev Trumpa, ampak za obsodbo Trumpovih dejanj, za kar pa bodo morali demokrati dobiti na svojo stran tudi 17 senatnih republikancev.

Glasovati nameravajo sicer tudi o dosmrtni prepovedi opravljanja javne funkcije Trumpu, s čimer bi mu preprečili morebitno predsedniško kandidaturo leta 2024, kar bi moralo zanimati republikanske senatorje, ki se želijo potegovati za predsednika. Če Trump ne bi smel kandidirati, bi bilo namreč naenkrat veliko prostora.

Foto: Reuters

Za drugo ustavno obtožbo Trumpa, ki ima le eno točko vzpodbujanja k uporu, je glasovalo deset republikancev, kar je največja podpora predsednikove stranke ustavni obtožbi v zgodovini, piše STA.

Leta 1998, ko so republikanci Billu Clintonu naložili kar pet točk obtožbe v povezavi z laganjem glede spolnega razmerja s pripravnico, se jim je pri potrditvi ustavne obtožbe pridružilo pet demokratov.

Prvo ustavno obtožbo predsednika ZDA leta 1868, ki so jo vložili demokrati, pa sta podprla tudi dva člana republikanske stranke predsednika Andrewa Johnsona. Njemu so naložili 11 točk obtožnice, šlo pa je za zamenjave Johnsonovih ministrov.

Najbolj resen zločin do zdaj

Trumpu zdaj očitajo najbolj resen zločin do zdaj, to je vzpodbujanje k uporu proti zakoniti vladi ZDA. Obtožnica omenja Trumpovo zavajanje glede izida predsedniških volitev 3. novembra in besede podpornikom 6. januarja, s katerimi jih je vzpodbudil k napadu. Trump za to ni prevzel nobene odgovornosti.

Trump je skušal ustaviti proces sredi razprave pred glasovanjem, ko je na pobudo republikancev objavil sporočilo o popolni obsodbi vsakega nasilja. Republikanci so ga med naraščanjem groženj njegovih podpornikov z novim nasiljem opozorili, da bo osebno odgovarjal za njihova dejanja, in Trump je prvič po tednu dni nedvoumno obsodil vsako nasilje. Dan prej je še grozil, da ustavna obtožba pomeni veliko nevarnost za ZDA, ker povzroča veliko jeze, piše STA.

Demokrati so najprej skušali prepričati Trumpa, naj sam odstopi, nato so potrdili resolucijo s pozivom podpredsedniku Miku Penceu in Trumpovi vladi, naj odstranijo predsednika s položaja po 25. amandmaju k ustavi. Pence je to zavrnil.

"Mora iti, ker predstavlja jasno in takojšnjo grožnjo državi, ki jo imamo radi," je med razpravo pred glasovanjem povedala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Drugi demokrati so ponavljali, da je napad na kongres prekoračil vsako mejo, in opozarjali, da je Trump grožnja vsak dan, dokler ne odide s položaja.

Republikanskih govornikov je bilo veliko manj, kot je razmerje moči v kongresu, večinoma pa so govorili, da ustavna obtožba deli državo. Trumpa so zagovarjali, da ni z ničemer vzpodbujal k nasilju, ki so ga pripisali izključno skrajnežem.

Tokrat niso skušali krivde za napad zvaliti na levico, čeprav so trdili, da so demokrati izražali podporo divjanju med protesti proti policijskemu nasilju. V kongresu tega ni bilo, pa tudi Biden je bil več kot jasen z obsodbo vsakega nasilja katerekoli strani, še piše STA.

Trump ponovno obsodil nasilje



Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo zvečer po potrditvi zgodovinske druge ustavne obtožbe v predstavniškem domu kongresa v videoposnetku teden dni po vdoru svojih privržencev na ameriški kongres že drugič v enem dnevu obsodil nasilje. Videoposnetek so objavili na Twitterjevem računu Bele hiše.



"Nasilje drhali je v nasprotju z vsem, v kar verjamem, in proti vsemu, kar predstavlja naše gibanje. Nihče od mojih pravih podpornikov ne bi nikoli zagovarjal nasilja, izražal nespoštovanja do policistov ali naše velike ameriške zastave. Nihče ne bi ogrožal ali nadlegoval sodržavljanov. Če počneš kaj od tega, potem nisi podpornik našega gibanja. Napadaš ga in napadaš našo državo," je iz Ovalne pisarne sporočil Trump, piše STA