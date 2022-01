Konec obveznega prispevka za BBC: "Tekmovati mora z Netflixom"

BBC bo moral začeti močno varčevati in optimizirati svoje poslovanje, saj je britanska vlada napovedala konec zakonsko obveznega prispevka oziroma licenčnine, poroča The Guardian. Kot je sporočila britanska ministrica za kulturo Nadine Dorries, je vlada za dve leti zamrznila rast prispevka za BBC, obvezni prispevek pa nameravajo popolnoma ukiniti do leta 2027. "Dnevi, ko so starejšim ljudem zaradi zaostankov pri plačevanju prispevka za BBC grozili z zapornimi kaznimi in izvršitelji, ki so plenili po njihovem premoženju, se bodo kmalu končali," je ob najavi nove politike vlade dejala Dorriesova.

This licence fee announcement will be the last. The days of the elderly being threatened with prison sentences and bailiffs knocking on doors, are over.



Time now to discuss and debate new ways of funding, supporting and selling great British content. https://t.co/sXtK25q27H — Nadine Dorries (@NadineDorries) January 16, 2022

Kdo plačuje prispevek za BBC?

BBC se že vse od leta 1923 financira z zakonsko obveznim prispevkom, ki ga morajo plačati bolj ali manj vsa gospodinjstva in organizacije ter mnoga podjetja. Prispevek oziroma nakup licence za "spremljanje ali snemanje TV- in radiovsebine BBC prek kateregakoli medija (tudi spleta)", je tako obvezen tudi za vse šole, bolnišnice in večino zasebnih podjetij. Sredstva, zbrana s prispevkom, predstavljajo okoli 75 odstotkov vseh prihodkov BBC.

Kaj bo po letu 2027

Kako se bo po letu 2027, ko bo po načrtih britanske vlade konec obveznega prispevka, financiral BBC, še ni jasno. Kot poroča The Guardian, je načinov več, od prostovoljne mesečne naročnine do delne privatizacije ali pa financiranja neposredno iz državnega proračuna. V vsakem primeru pa BBC čakajo boleči rezi v programu že v letošnjem letu. Kot poročajo britanski mediji, bo BBC najverjetneje močno zmanjšal lastno produkcijo TV-serij ter prenehal prenašati določene športne dogodke in tekmovanja zaradi visokih licenčnin.

Reševanje najstarejših in najrevnejših

Zakaj se je konservativna vlada Borisa Johnsona odločila, da bo po 100 letih spremenila način financiranja, si vsaka politična stranka razlaga po svoje. Vlada trdi, da mora BBC stopiti v korak s časom, hkrati pa želi odpraviti negativne eksternalije obstoječega načina financiranja. Kot so rubeži najrevnejšega dela prebivalstva zaradi zamud pri plačevanju prispevka. Leta 2020 je BBC namreč spet uvedel plačevanje prispevka za osebe. stare nad 75 let.

Svetilnik celotnega sveta

Torijci pa trdijo, da se mora BBC spremeniti, saj "mora začeti predstavljati celotno Veliko Britanijo". Dorriesova meni tudi, da mora BBC tekmovati s storitvami podjetij, kot sta Netflix in Amazon Prime. "BBC je bil včasih svetilnik celotnega sveta in moramo poskrbeti, da to spet postane," je že pred časom dejala Dorriesova.

Ideološka križarska vojna

Medtem pa laburisti, ki so največja opozicijska stranka v državi, opozarjajo, da gre za politično akcijo. Predvsem, ker vlada Johnsona izgublja podporo med ljudmi. Hkrati pa laburisti opozarjajo, da Torijci ne "marajo BBC, ker jim ni všeč njegovo novinarstvo". Tudi opozicijski liberalni demokrati so kritični do sprememb pri BBC, sami v ukrepih vlade Johnsona vidijo "ideološko križarsko vojno".