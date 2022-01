RTV: Ne bomo več plačevali Stepišnika, časopise pa bomo še naročali

Na RTV Slovenija je v minulem tednu prišlo do nekaterih sprememb, ki so v javnosti različno odmevale, in sicer ukinjanje honorarjev političnim komentatorjem v oddaji Studio City ter zmanjšanje stroška tiskovin.

V. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh pojasnjuje, da sta razloga za ukinitev honorarjev za zunanje novinarje, ki nastopajo kot komentatorji, dva, in sicer varčevalni in načelni: "V zadnjem času so se namreč nekateri komentatorji na nas obrnili s prošnjo ali zahtevo, da jim komentiranje plačamo tudi za nastope v Odmevih, Dnevniku, Prvem Dnevniku ali v Tarči, kot je to praksa v Studiu City. Ker nobena slovenska televizija ne plačuje komentatorjem za nastop v informativnih oddajah, smo se tovrstno prakso odločili prekiniti."

Hkrati je Areh poudaril tudi, da ne ukinjajo komentatorjev v oddaji Studio City, zaposlenim in urednikom je predstavil predlog, da komentatorji, kot so Igor Vidmar, Matija Stepišnik, Antiša Korljan in drugi, še vedno ostanejo del oddaje Studio City, vendar ne le z dvominutnim, pač pa petminutnim komentarjem. "Torej bodo komentatorji imeli celo več programskega prostora. V taki dolžini in obliki namreč nastopajo tudi komentatorji v Odmevih, med njimi Primož Cirman, Rok Čakš, Bogomir Kovač ali Alem Maksuti, in jih ne plačujemo. Pred oddajo dobijo vprašanja in pripravijo odgovore," je še dodal Areh.

Na pojasnila se je odzval novinarski kolektiv Informativnega programa, ki Arehu očita, da je prekoračil pristojnosti direktorja, očitajo mu tudi zavajanje, da ne gre za komentatorje, ampak za kolumniste. Na te očitke Areh odgovarja, da izraz televizijska kolumna ne obstaja niti v slovenskem prostoru niti v tujini.

Časopisi se na RTV ne ukinjajo

Na navajanje nekaterih medijev, da RTV ukinja časopise, so se na nacaionalki odzvali s pojasnilom, da je bilo v zadnjih letih v odpadu opaziti precejšnje število neprebranih revij in časopisov. Tudi v luči varčevanja in bolj prijaznega pristopa do okolja so zato vse enote RTV Slovenija pristopile k zmanjšanju časopisja.

Rezultat je bil zmanjšanje tiskovine za polovico. V prihodnjem letu se bo za časopisje namenilo nekaj več kot 84 tisoč evrov, RTV pa zagotavlja tudi spletne dostope.

Tabela s stroškom naročnin za spletne in tiskane medije (tuje in domače časopise in revije) za obdobje zadnjih pet let. Prikazane so vrednosti stroška z odbitnim deležem DDV, torej gre za neto znesek + DDV, zmanjšan za odbitni delež. Vir: RTV Slovenija Foto: RTV SLO