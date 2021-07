Kje so potniki? Letalo z 29 ljudmi izginilo z radarjev.

Letalo antonov an-26 je bilo na poti iz mesta Petropavlovsk-Kamčatski v mesto Palana na polotoku Kamčatka, ko naenkrat ni več navezalo predvidenega stika s kontrolorji poleta in je izginilo z radarjev.

Več za zdaj ni znanega, pristojni še vedno poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo, poroča ruska agencija Tass.

