To je razlog, zakaj je Bidnovo letalo z novinarji obtičalo za več ur

Novinarsko letalo bi moralo iz letališča Dulles v Washingtonu poleteti že v torek zvečer, a so morali polet preložiti do srede zjutraj.

Roj škržatov je danes za več ur zaustavil letalo z novinarji in medijskimi ekipami, ki naj bi spremljali ameriškega predsednika Joeja Bidna na njegovi poti v Evropi. Glasne za palec velike žuželke, ki letos po 17 letih spet rojijo, so povsem prekrile letalo in zašle celo v motorje. Po novinarje je moralo priti drugo letalo.

Škržati ali cikade imajo letos svoj naravni cikel parjenja. Po 17 letih življenja pod zemljo so zdaj prišli na plano, se izlevili in podali v iskanje partnerja za parjenje. Roji so zajeli zvezne države Maryland, Pensilvanija, Virginija, Indiana in Tennessee. Foto: Pixabay

Zdaj v ZDA rojijo v milijonih, celo v milijardah. Roji so zajeli zvezne države Maryland, Pensilvanija, Virginija, Indiana in Tennessee.

Ker se roj škržatov ni premaknil naprej, je moralo po vse bolj nestrpne predstavnike medijev priti drugo letalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To neskončno preložitev poleta si bom zapomnil za čez 17 let, cikade" je tvitnil poročevalec CNN iz Bele hiše Phil Mattingly.

i’m gonna remember this never-ending flight delay 17 years from now, cicadas — Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) June 9, 2021

Zadnjič so v takem številu škržati v ZDA rojili, ko je bil predsednik še George Bush mlajši, Facebook je šele začel delovati, Atene pa so se pripravljale na poletne olimpijske igre.