To ni znanstvena fantastika, na Slovaškem poletel prvi avto #video

Čeprav ideja o letečem avtomobilu ni nova in smo v preteklih desetletjih že videli nekaj konceptov, v zadnjih sto letih pa so bili leteči avtomobili vizionarska ideja številnih znanstvenofantastičnih filmov, v realnosti še nismo videli uspešnega poleta avtomobila med dvema mestoma. Prvemu je to uspelo slovaškemu izumitelju, ki je opravil polet med letališčema Nitra in Bratislava.