Še ena skrivnostna napoved novega avtomobila #foto

Nissan se je z novo strategijo zavezal nadaljnji prisotnosti v Veliki Britaniji, kjer bodo celo gradili novo veliko tovarno baterij. Ob tem so potrdili in napovedali še novi električni križanec, predvidoma cenejši od že znane ariye.

Nissanov koncept za zdaj še nima imena. Foto: Nissan Tako kot Renault je tudi Nissan predstavil svoje električne načrte v Evropi. V angleškem Sunderlandu bodo po naložbi milijarde funtov izgradili nov center elektromobilnosti. Skupaj s kitajskim podjetjem Envision AESC - ta v Sunderlandu že devet let izdeluje baterije za leafa in model eNV200 - bodo gradili novo veliko tovarno baterij. Njena začetna letna kapaciteta bo devet givavatnih ur (GWh), a bi jo do leta 2030 lahko povečali na 25 GWh. Teoretično bi lahko v tej tovarni letno izdelali vse do 35 GWh baterij, kar bi bilo enako kot znaša kapaciteta trenutne Tesline tovarne baterij v Nevadi.

Slabo polovico Nissanove naložbe milijarde funtov bo odpadlo na novi električni križanec. Ta bo prišel s platforme CFM-EV, torej enako kot nissan ariya in renault meganE, bo pa sodeč po prvi napovedni fotografiji nekoliko bolj kupejevsko oblikovan in predvidoma tudi manjši oziroma cenejši od ariye.

Britanski premier Boris Johnson v tovarni Nissana:

