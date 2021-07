Tovorno letalo zasilno pristalo v morju pri Honoluluju

Nesreča se je zgodila na poletu lokalne havajske družbe za prevoz tovora Transair 810, ki je po vzletu iz Honoluluja in okvari motorja zasilno pristalo na vodi ob 2.30 zjutraj po krajevnem času.

FAA je potrdila, da je šlo za model letala boeing 737-200 iz leta 1975, ne pa za razvpiti novi model 737 max, ki je bil do lanskega marca po dveh nesrečah potniških letov v Indoneziji in Etiopiji prizemljen za 20 mesecev.

#BREAKING: #Transair @Boeing #b737-200C reported to have ditched 2 miles off the coast of Kalaeloa Airport, while returning to Honolulu Airport a few minutes after take-off on flight #T4810 with two pilots on board pic.twitter.com/PUqjd0nmww