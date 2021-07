Silovita eksplozija v rafineriji nafte: en mrtev, več ranjenih

Zaenkrat še ni znano, kako je prišlo do eksplozije v rafineriji Petromidia v kraju Navodori. Preiskavo je prevzelo tožilstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z rafinerijo, ki leži v bližini plaž ob Črnem morju, sicer upravlja kazahstanski koncern KazMunayGas.

🇷🇴 A powerful explosion and fire occurred in the #Romanian city of Navodari, the reasons are unknown. pic.twitter.com/RLKgaCmbGc