Macron je Šija z ženo sprejel v gorski restavraciji blizu vasi Bagnere-de-Bigorre, kjer sta v zasebnosti razpravljala o temah, ki sta jih naslovila že v ponedeljek, in uživala v lokalnih dobrotah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek je v Parizu potekala trilaterala, na kateri je poleg obeh predsednikov sodelovala še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Srečanje je minilo v znamenju vojne v Ukrajini in trgovinskih odnosov med Evropo in Kitajsko.

Ši se je zavzel za to, da Peking in EU nadaljujeta dialog in sodelovanje ter ostaneta partnerja kljub številnim sporom. V komentarju za časnik Le Figaro je medtem poudaril, da Kitajska ni stranka niti udeleženka v konfliktu v Ukrajini.

Macron je kitajskega voditelja pozval, naj v luči ruske agresije tesno sodeluje z Evropo in sprejme pravila svetovne trgovine. Da trenutna neravnovesja pri dostopu do trga niso vzdržna, je izpostavila tudi von der Leynova. Ob tem je dejala, da EU računa na Kitajsko, da bo s svojim vplivom na Rusijo doprinesla h končanju vojne v Ukrajini.

Že zvečer naj bi Ši prispel v Srbijo

Danes zvečer naj bi Ši iz Francije prispel v Srbijo, kjer bo ostal do srede. Sprejel ga bo predsednik Aleksandar Vučić, ki je obisk označil za veliko čast in priložnost za Srbijo.

Obisk Šija bo sovpadal tudi s 25. obletnico Natovega bombardiranja Beograda, natančneje z obletnico bombardiranja veleposlaništva Kitajske v srbski prestolnici 7. maja 1999, pri čemer so bili ubiti trije kitajski novinarji.

V luči tega je kitajski predsednik v prispevku za srbsko Politiko kritiziral Nato in opozoril, da se ta tragični dogodek ne sme pozabiti. "Kitajci cenimo mir, vendar ne bomo nikoli dovolili, da se takšna tragična zgodovina ponovi," je zapisal in pozdravil "železno prijateljstvo" med Kitajsko in Srbijo.