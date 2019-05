Kitajska: Trgovinska pogajanja z ZDA se bodo nadaljevala v Pekingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski podpredsednik vlade in vodja kitajske delegacije na trgovinskih pogajanjih z ZDA Liu He je v petek v Washingtonu dejal, da trgovinska pogajanja z ZDA niso propadla in se bodo nadaljevala v Pekingu. Kdaj točno naj bi se nadaljevala, ni omenil.