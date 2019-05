Odbor ameriškega kongresa izdal nalog za predajo Trumpovih davčnih napovedi

Izdaja naloga pomeni, da bosta oba poklicana spet zavrnila zahtevo, demokrati pa se bodo nato takoj obrnili na sodišče, ali bodo glasovali o obtožbi zaničevanja kongres. Zgodilo se nato ne bo nič, saj pravosodno ministrstvo ZDA, ki je v rokah Trumpovega zaveznika pravosodnega ministra Williama Barra, dvojice ne bo preganjalo.

Trumpovo vlado lahko v sodelovanje prisilijo le sodišča in predsednik računa, da ga bo na koncu zaščitila konservativna večina vrhovnega sodišča. Takih in podobnih nalogov in obtožb o zaničevanju kongresa bo predvidoma do konca leta še veliko. Trump je podrejenim tudi ukazal, da s kongresnimi demokrati ne smejo sodelovati.