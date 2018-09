Kim Džong Un prosi Trumpa za nov vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu poslal pismo, v katerem ga prosi za ponovno srečanje voditeljev držav, kakršnega sta imela junija v Singapurju. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je dejala, da so njegovo željo pripravljeni izpolniti.

Trump in Kim sta se 12. junija sestala v Singapurju, Bela hiša pa je vrh razglasila za velik uspeh, ker je Severna Koreja ZDA vrnila posmrtne ostanke nekaj ameriških vojakov iz časa korejske vojne v začetku 50. let prejšnjega stoletja. Drugih konkretnih rezultatov vrh ni prinesel, razen konca zmerjanja med voditeljema obeh držav.

Kim je sicer izrazil podporo denuklearizaciji Korejskega polotoka, vendar brez podrobnosti in urnika. Trump je pismo prvič omenil v petek, ko je dejal, da je od Kima prejel zelo toplo in pozitivno pismo, o čemer mediji menda ne poročajo. Sandersova je kot izraz dobre volje Severne Koreje omenila to, da na nedeljski vojaški paradi v Pjongjangu ni bilo več prikaza raketnih izstrelkov dolgega dosega.