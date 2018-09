Nemci se najbolj bojijo Trumpovih politik

Zaradi Trumpovih odločitev je zaskrbljenih 69 odstotkov Nemcev. "Več kot dve tretjini ljudi se močno bojita, da Trumpove politike svet spreminjajo v bolj nevarnega," je povedala direktorica raziskovalnega inštituta Infocenter, ki je del zavarovalne družbe R+V, Brigitte Römstedt.

"Trumpove neusmiljene politike Najprej, Amerika, njegova agresivna stališča proti mednarodnim dogovorom ter njegova nič manj agresivna stališča na področjih trgovine in varnosti, tudi proti zaveznikom, skrbijo večino ljudi," je povedal politični analitik Manfred Schmidt.

Ta strah še krepijo napadi ameriškega predsednika na Nemčijo. Do nemške kanclerke Angele Merkel je bil tako že večkrat kritičen na področjih gospodarstva in varnosti.

Na drugem mestu med strahovi vprašanih je množično priseljevanje, na tretjem pa družbene napetosti zaradi tega. Obojega se boji po 63 odstotkov anketiranih. Na četrto mesto se je z 61 odstotki uvrstil dvom o sposobnostih nemških politikov za spoprijemanje s kompleksnimi težavami.

Strah pred terorizmom, ki je bil v preteklih dveh letih zaradi napadov v Berlinu, Parizu in Bruslju na prvem mestu, je letos na petem z 59 odstotki. Raziskavo Strahovi Nemcev, ki jo pripravljajo že 25 let, so izvedli na vzorcu 2.335 ljudi, starejših od 14 let.