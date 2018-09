Trump ima vsega dovolj: Pakistan ne bo prejel ameriške finančne injekcije

Tiskovni predstavnik Pentagona, polkovnik Kone Faulkner je dejal, da bo ameriška vojska omenjeno finančno vsoto namenila za druge nujne namene.

Odločitev mora po poročanju BBC potrditi ameriški kongres, so pa v Washingtonu že v preteklosti kritizirali Pakistan, da v boj proti skrajnežem, tudi proti afganistanskim talibanom in gverilsko milico Haqqani, ne vloži dovolj napora.

Washington verjame, da je Pakistan varno zavetje za teroriste

"Nadaljevali bomo pritiske na Pakistan, da nadaljuje boj proti vsem terorističnim skupinam," je poudaril Faulkner. Napoved o razveljavitvi pomoči Pakistanu prihaja zgolj nekaj dni, preden bo ameriški državni sekretar Mike Pompeo odšel na uradni obisk v Islamabad, kjer se bo srečal z novim pakistanskim premierom Imranom Khanom.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je že januarja sicer nakazala, da bo prekinila vso finančno pomoč Pakistanu, namenjeno za potrebe njegove varnostne politike. V Washingtonu so namreč prepričani, da je Pakistan varno zavetje za teroriste in jim omogoča čezmejne napade v Afganistanu.

ZDA prenehale financirati agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem

Spomnimo, da so ZDA v petek sporočile, da bodo prenehale financirati agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Trumpova administracija meni, da je agencija ZN nepopravljivo polna napak in da "v nedogled širi skupnost tistih, ki so upravičeni do pomoči". Odločitev ZDA je v mednarodni skupnosti naletela na kritike, pričakovano pa so jo pozdravili v Izraelu.

Pred tem so ZDA ukinile tudi več kot 200 milijonov dolarjev vredno pomoč Palestincem v Gazi in na Zahodnem bregu. Palestinci so ZDA takrat obtožili, da delujejo proti miru v regiji.