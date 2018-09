ZDA ne bodo več financirale agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa meni, da je agenciji ZN nepopravljivo polna napak. Washington agenciji očita, da "v nedogled širi skupnost tistih, ki so upravičeni do pomoči, kar je nevzdržno in zaradi česar je v krizi že leta", je povedala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert.

Predstavniki agencije presenečeni nad odločitvijo Washingtona

Tiskovni predstavnik agencije UNRWA Chris Gunnes je v vrsti tvitov izrazil presenečenje nad odločitvijo Washingtona, ki je decembra lani obnovil dogovor o financiranju. Zavrnil je tudi mnenje, da so "šole, zdravstveni centri in programi za nujno pomoč" nepopravljivo polni napak.

UNRWA Palestincem, ki so pod izraelsko okupacijo, in palestinskim beguncem brez lastnih sredstev zagotavlja zdravstvo, šolstvo in nujno pomoč za preživetje že od leta 1950. ZDA so njena največja posamična donatorka, saj prispevajo okoli 30 odstotkov vseh sredstev.

Lani so ZDA agenciji namenile 355 milijonov ameriških dolarjev oziroma 305 milijonov evrov donacij, Trumpova administracija pa ji je ob zahtevi reform letos namenila samo 60 milijonov dolarjev.

Trump meni, da ZDA ne dobijo dovolj spoštovanja

ZDA so odločitev o zmanjšanju sredstev za letošnje leto sprejele januarja, ko se je Trump na Twitterju pritoževal, da ZDA ne dobijo dovolj spoštovanja, čeprav so največja donatorka omenjeni agenciji.

Trumpov tvit je sledil odločitvi večine članic Generalne skupščine ZN, da podprejo resolucijo proti Trumpovemu priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, kar je v nasprotju s temeljem bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj in resolucijami ZN.