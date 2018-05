ZDA odpirajo veleposlaništvo v Jeruzalemu. Palestinci napovedali proteste. #video

Prihod ameriške delegacije v Izrael. Video: AP

Trumpova odločitev je navdušila Izraelce, po drugi strani pa močno razburila Palestince in zlasti arabski svet, saj naj bi status tega svetega mesta dorekli v okviru izraelsko-palestinskih mirovnih pogovorov, Palestinci pa si želijo v Vzhodnem Jeruzalemu vzpostaviti prestolnico svoje prihodnje države.

Odločitev je s posebno resolucijo decembra lani obsodila tudi Generalna skupščina Združenih narodov, podprla jo je tudi Slovenija.

Trumpa sicer na odprtje veleposlaništva ne bo, bo pa zbrane nagovoril v videoposlanici. V Jeruzalem bo tudi poslal visoko delegacijo, v kateri bodo namestnik državnega sekretarja John Sullivan, minister za finance Steven Mnuchin, njegova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner. Slovesnosti naj bi se udeležilo okrog 700 ljudi, večinoma Američanov, med njimi kongresnikov in drugih, ki čutijo posebno vez z Izraelom.

Odprtje bo predvsem simbolično, saj se bo poleg veleposlanika Davida Friedmana tja iz Tel Aviva sprva preselilo manj kot deset diplomatov. V ameriškem veleposlaništvu v Izraelu je sicer zaposlenih 850 ljudi in ZDA bodo v Jeruzalemu potrebovale precej večje poslopje.

Foto: Reuters

Selitev je simbolična tudi zato, ker bo odprtje 14. maja, na dan izraelske državnosti, ko v Izraelu zaznamujejo ustanovitev izraelske države. Letos bodo praznovali že 70. obletnico tega dogodka in že več mesecev si prizadevajo, da bi bilo še posebej slovesno. Več deset tisoč Izraelcev se je že v nedeljo zbralo na shodu v Jeruzalemu.

Po drugi strani bo selitev veleposlaništva le dan pred 15. majem, ki ga Palestinci zaznamujejo kot dan žalovanja zaradi ustanovitve Izraela. In Palestinci za torek napovedujejo tudi proteste.

Jeruzalemski nogometni prvoligaš bo imenu dodal besedo Trump

V izraelskem nogometnem prvoligašu Beltar Jeruzalemu so se odločili za preimenovanje v Beltar Trump Jeruzalem. Na ta način se želijo oddolžiti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je Jeruzalem priznal za prestolnico izraelske države.

"Jeruzalem je 70 let čakal na mednarodno priznanje", so na družbenem omrežju Facebooku zapisali v klubu in Trumpovo potezo, da je "večno prestolnico ljudstva priznal", označili za zelo pogumno. Po mnenju predstavnikov kluba je Trump pokazal svojo ljubezen do izraelskega ljudstva.