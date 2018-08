ZDA ukinile več kot 200 milijonov dolarjev pomoči Palestincem

ZDA so v petek ukinile več kot 200 milijonov dolarjev pomoči Palestincem v Gazi in na Zahodnem bregu. Kot so sporočili iz State Departmenta, je bila odločitev sprejeta po navodilih predsednika Donalda Trumpa, potem ko so pregledali programe pomoči za palestinska ozemlja. Palestinci so ZDA že obtožili, da delujejo proti miru v regiji.