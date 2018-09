Trump zahteva preiskavo anonimnega članka v New York Timesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sramota, da je New York Times objavil anonimni članek, čeprav ga kritike ne motijo, saj se bori proti njim.

Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sramota, da je New York Times objavil anonimni članek, čeprav ga kritike ne motijo, saj se bori proti njim. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je pred potjo na eno od svojih zborovanj s podporniki v Severni Dakoti od pravosodnega ministra ZDA zahteval, naj ugotovi, kdo je pisec anonimnega članka za New York Times.

Donald Trump se je v pogovoru z novinarji dotaknil številnih vročih tem, med drugim je dejal, naj pravosodni minister Jeff Sessions s preiskavo ugotovi, kdo je napisal odmevni anonimni članek za New York Times, ki govori o odporniškem gibanju v Trumpovi vladi za brzdanje največjih predsednikovih neumnosti.

Trumpa pohvalil Kim Jong-un

Za Trumpa je sramota, da je New York Times to objavil, čeprav ga kritike ne motijo, saj se bori proti njim. Sessions naj bi moral uvesti preiskavo, ker gre za zadeve nacionalne varnosti, razmišlja tudi o ukrepih proti časopisu. Mimogrede je opozoril, da ga je voditelj Severne Koreje Kim Jong-un pohvalil, o čemer menda mediji ne poročajo.

Foto: Reuters Znova je omenil novo knjigo Boba Woodwarda "Strah", v kateri so navedene izjave visokih članov vlade, ki govorijo podobno kot anonimni članek. Za Trumpa je Woodwardova knjiga popolna prevara, čeprav sporoča to, kar je bilo napisano, objavljeno, omenjeno in znano že od januarja 2017.

Znova je menil, da bi morali zaostriti zakonodajo proti obrekovanju, in zagotovil, da nikakor ne govori tako, kot o njem piše Woodward, ker je pameten in inteligenten, kar dokazujejo njegovi nastopi pred množicami.

Preiskava je za Trumpa lov na čarovnice, ki ogroža ZDA

O morebitnem zaslišanju pred preiskovalci posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016 je Trump nizal zanikanja, da bi se sam kdajkoli srečal z Rusi, da bi kadarkoli oviral preiskavo, da bi njegova kampanja kadarkoli sodelovala z Rusi, čeprav se je danes obetala kazen enemu od članov kampanje zaradi laganja in sodelovanja z Rusi.

Trump je preprosto dejal, da nekdanjega svetovalca za zunanjo politiko Georga Papadopoulosa skorajda ne pozna. Ponovil je, da je zanj preiskava popoln lov na čarovnice, ki ogroža ZDA. Tako kot demokrati, Hillary Clinton in vsak, ki se ne strinja z njim, ki je menda naredil več za državo kot katerikoli predsednik pred njim. Zaradi tega se republikancem menda obeta dober rezultat na kongresnih volitvah v novembru.

Trump vztraja pri novih carinah proti Kitajski

Trump je še dejal, da bo, če se mu tako zahoče, uvedel še več carin proti Kitajski. ZDA so že uvedle carine na kitajski uvoz v vrednosti 50 milijard dolarjev, Kitajska je vrnila z enako mero, Trump pa načrtuje še 200 milijard carin, zdaj je k temu dodal še carine za 267 milijard kitajskega uvoza, ki jih lahko uvede na hitro, če se bo tako odločil. S tem bi uvedel višje carine na skoraj ves uvoz iz Kitajske, ta pa tega seveda ne bo mirno opazovala.

Trump je zatrdil, da dogovarjanje s Kanado o trgovinskem sporazumu dobro napreduje, z Mehiko naj bi bila zadeva že rešena, sicer pa naj bi videli, kaj se bo zgodilo. Ob tem je ponovil, da je bil sporazum Nafta s Kanado in Mehiko slab dogovor za ZDA.