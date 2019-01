Kako zmaj vidi druge zmaje #video

V indijskem mestu Ahmedabad ob prazniku sonca poteka 30. mednarodni festival v spuščanju zmajev. Festival bo trajal do 14. januarja. S terena se za Siol.net javljata udeleženca iz Slovenije Saša Iskrić in Janez Vizjak.

V nasprotju s hrupnim, brenčečim, živčnim dronom je zmaj tih in veličasten, hkrati pa igriv, otroški in pristen. Zmaj leti na najbolj naraven pogon, kar si jih lahko zamislimo. Je kot ptica, doma na nebu: ne plaši, ne moti, ne vdira v prostor, ampak se prepušča valovanju zraka, lahkotno in nežno. Poleg tega dovolj velik zmaj - trimetrska delta, recimo - ob dobrem vetru z lahkoto dvigne več kilogramov težko breme. To pride zelo prav, če želite v zrak dvigniti dober fotoaparat.

Fotoaparata se ne pritrdi naravnost na zmaja, ampak se ga s posebnim sistemom škripcev izumitelja, imenovanega Picavet, pripne na nosilno vrvico kakšnih 20 ali 30 metrov pod zmajem. Tako teža in nihanje fotoaparata ne motita zmaja pri letenju, sistem Picavet pa zagotavlja, da je platforma fotoaparata vedno vodoravna. Potem se samo prepusti zmaja vetru in čaka, da fotografira, kar želi.

Seveda priložnosti, da bi tudi v Ahmedabadu fotografirala iz zraka, nisva zamudila. Letalno polje festivala je v južnem delu mesta ob reki Sabarmati. Široko je okoli petdeset metrov in dolgo kakšnih dvesto. Ob eni strani polja so postavljene hišice ekip, v katere se spravljajo oprema in zmaji. V teh se čaka na veter, kadar ne piha, kar se tukaj zgodi skoraj vsako popoldne.

Pogled na stotine pisanih zmajev vseh mogočih oblik in velikosti je izjemen že s tal, zato naju je nadvse zanimalo, kako je vse to videti iz zraka, tako med zmaji, ko se zmaja gledata iz oči v oči. K sreči je zjutraj pihalo dovolj, da je najprej delta, potem pa še osmerokotni Rokkaku lahkotno dvignil fotoaparat v nebo. Zdaj lahko vsi vidimo, kako zmaj vidi svet.

Fotografije in videa (se opravičujeva, vertikalni video je grozen) so posneti z višine dobrih sto, sto petdeset, morda dvesto metrov, usmerjeni so proti severu, proti finančnemu središču Ahmedabada in Gandijevemu mostu. Na nekaterih fotografijah pogled nese na desno, to je na levi breg reke Sabarmati, do starega dela mesta. V prvem planu so seveda zmaji - povečajte si slike, navdušeni boste!

Jutri pa malo več o tem, kakšni zmaji vse obstajajo oziroma, bolje, čemu vse ljudje rečejo "zmaj".