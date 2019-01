Velikanska človeška ribica je postala zvezda indijskega neba #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V indijskem mestu Ahmedabad ob prazniku sonca poteka 30. mednarodni festival v spuščanju zmajev. Festival bo trajal do 14. januarja. S terena se za Siol.net javljata udeleženca iz Slovenije Saša Iskrić in Janez Vizjak.

Takšen zmaj potrebuje za let dve reči: drugega zmaja, da ga potegne v zrak, ter dovolj močan veter - vsaj 15 kilometrov na uro, raje več. Ahmedabad pa ni znan po hudih vetrovih, zato naju je precej skrbelo, da si slovenski jamski endemit ne bo delal sramote na indijskem nebu (oziroma tleh).

Potem pa je zapihal ravno pravšnji veter. In za vsak slučaj nama je nosilnega zmaja - Buca - prijazno posodila čudovita ekipa iz Zagreba (tule morava pozdraviti vesele "Zmajoljupce" - Žuža, Žare, Darko: najboljši ste!) ... Vrvi so se napele, Proteus Maximus je dvignil glavo (kot da gleda, slepo bitje, kaj zaboga se zdaj dogaja), veter se je ujel v trup in človeška ribica, ponos Slovenije, je poletela nad Ahmedabadom.

Ob ooooohih in aaaahih prisotnih, ki so imeli srečo, da vidijo ta neverjetni pojav, je zaplapolala, se dvignila še višje - in osvojila srca občinstva, ki je njen polet nagradilo z glasnim aplavzom.

Ob vrnitvi v hotel sva dobila cel kup čestitk na ribičin rovaš. Raj, stari mojster zmajar iz Kerale, je dejal, da je leteči protej dobesedno neverjeten. Ljudje naju ustavljajo: "Human fish! Slovenia!" In res - 20-metrska človeška ribica, narejena iz materiala za dežnike (škrge so iz tila in muslina), sešita v Osnovni šoli Dragomelj (hvala, Boštjan Sikošek, za pomoč pri krojih), je videti povsem utrgano, ko se vije po nebu.

Ahmedabadčani - in ekipe iz 45 držav sveta - so si tako za vedno zapomnili, da v Sloveniji živi skrivnostno bitje, prebivalka večne teme, največji jamski vretenčar na svetu - Proteus anguinus, človeška ribica.

Jutri pa nadaljujemo - s prvim uspešnim fotografiranjem iz zraka s pomočjo zmaja na Mednarodnem zmajskem festivalu!

Iz Ahmedabada Saša Iskrić in Janez Vizjak