Nad Indijo 20 metrov dolga slovenska človeška ribica

Praznik sonca

Uttarayan je indijski praznik, ki pomeni nov začetek in novo veselje; ko se zima poslovi in se vrnejo dolgi, topli poletni dnevi. Monsunsko podnebje zahodne Indije pač pozna le dva letna časa. V Gujaratu ta praznik sonca slavijo s spuščanjem zmajev, saj zmaje vidijo kot simbol želja in in upanja. Upanja, ki leti visoko kot zmaj, in želja, ki sežejo do neba kot zmaji.

Foto: Saša Iskrić

Neverjetna indija

Ahmedabad je že peto leto zapored razglašen za tisto mesto v Indiji, kjer se najbolje živi. A to je še vedno neverjetna Indija: neskončen promet, v katerem se prepletajo kolesa, motorji, rikše, avtomobili, kamele, sloni in svete krave; tu so divje razlike med bogastvom in popolno revščino, tu je preplet dišav in vonjav, zvokov in barv - in prav od tu, iz Ahmedabada, je Mahatma Gandhi odšel peš do morja po sol v protest proti britanskemu monopolu, na pot, ki je pripeljala do svobodne Republike Indije.

Foto: Saša Iskrić

Največji zmajarski festival

Več kot 150 zmajarjev iz 45 držav sveta je bilo letos povabljenih, da svoje leteče skulpture predstavijo spektakla željni in zahtevni festivalski publiki; med njimi tudi slovenska reprezentanca, društvo KAP Jasa, ki ga zastopata Janez Vizjak in Saša Iskrić. Največji mojstri izdelovanja in spuščanja zmajev na tem festivalu pokažejo vse svoje znanje in mojstrstvo. Po nebu pleše vse mogoče, od čudovitih izvezenih zmajev, orjaških hobotnic, kitov in junakov iz risank do neverjetnih letečih skulptur, ki jemljejo dih.

Med zmajarji v Indiji je tudi slovenska reprezentanca, društvo KAP Jasa, ki ga zastopata Janez Vizjak in Saša Iskrić. Foto: Saša Iskrić

Če bo vetra dovolj, bo na indijskem nebu tudi 20-metrska slovenska človeška ribica. Foto: Saša Iskrić

Na vse te zmaje pa prežita dve nevarnosti iz zraka. Prvo predstavljajo velike ptice ujede, ki ne marajo konkurence na nebu in se s kremplji in kljunom divje zapodijo v zmaja, za katerega menijo, da jim krade veter izpod kril. Druga nevarnost pa so posebni zmaji, ahmedabaška znamenitost, imenovana zmaji Manjha. To so majhni in okretni zmaji, pripeti na posebno vrvico, ki jo obdelajo z naravnim lepilom in zdrobljenim steklom. Taka vrvica zlahka prereže vrvi, na katere so pripeti zmaji, mimogrede pa odreže še kak prst (ali celo glavo).

Človeška ribica v Indiji

Na 30. IKF Gujarat bo slovenska ekipa predstavila devet ročno izdelanih zmajev, med katerimi je tudi orjaška, 20 metrov dolga leteča človeška ribica, simbol Slovenije in naš najbolj znan endemit. Ali bo vetra dovolj, da bo res poletela, pa boste izvedeli jutri, ko se festival začne zares. Takrat vas bodo očarale tudi fotografije tega izjemnega zračnega spektakla!

Iz Ahmedabada vas pozdravljata Saša Iskrić in Janez Vizjak.

Utrinki iz Ahmedabada