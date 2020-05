Kaj počne veverica na balkonu? #video

Radovedna veverica je pogosto zahajala na balkone blokov v Münchnu. Mlad desetletni Max je imel v času epidemije veliko prostega časa. Ker ni vedel, kako naj ga zapolni, je dobil zanimivo zamisel. Z maminim prijateljem sta z ročnimi spretnostmi ustvarila majhno mizico za piknik za veverico. Mizico so postavili na balkon, na njo pa dali razne dobrote, kot so semena in oreščki, ki so privabile veverico. Radovednica zdaj vsak dan zaide na njihov balkon na posladek. Dodelili so ji tudi ime Madame in ji ustvarili profil na Instagramu, kjer pa sta mlada umetnika dobila že več naročil za takšne mizice.