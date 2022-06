Južnokorejska prva dama pozvala k prenehanju uživanja pasjega mesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnokorejska prva dama Kim Keon-hee je danes v intervjuju za časnik Seoul Sinmun pozvala k prenehanju uživanja pasjega mesa v državi. Izrazila je upanje, da bo sedanji vladi uspelo sprejeti zakone, ki bodo odpravili to prakso, in predpise, ki bodo strožje kaznovali zlorabo živali, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kim, ki ima za hišne ljubljenčke štiri pse in tri mačke, je poudarila, da sta Južna Koreja in Kitajska edini državi med velikimi gospodarskimi silami, kjer ljudje jedo pasje meso. Poudarila je še, da ima Južna Koreja med razvitimi državami najšibkejšo zakonodajo za zaščito živali.

Poraba pasjega mesa se je močno zmanjšala

"Neuživanje pasjega mesa je izraz spoštovanja do človekovega najboljšega prijatelja in pomeni tudi spoštovanje življenja," je južnokorejska prva dama dejala v intervjuju, ki je bil njen prvi, odkar je 10. maja položaj predsednika v Južni Koreji prevzel Yoon Suk-yeol.

Poraba pasjega mesa v Južni Koreji se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšala, saj se je povečalo število gospodinjstev, ki imajo domače živali. Raziskave v zadnjih letih kažejo, da več kot 80 odstotkov Južnokorejcev še nikoli ni poskusilo pasjega mesa in tega ne namerava storiti.

Le tretjina prebivalcev podprla prepoved uživanja pasjega mesa

Poleg tega je večina velikih tržnic, kjer so prodajali pasje meso, že zaprta, vladi in različnim združenjem pa je uspelo zapreti številne kmetije in klavnice. Prejšnja vlada je lani ustanovila skupni odbor, ki naj bi poskušal doseči družbeno soglasje o prepovedi uživanja pasjega mesa.

Čeprav večina Južnokorejcev nikoli ni jedla pasjega mesa, je lanskoletna raziskava pokazala, da je le približno tretjina prebivalcev podprla prepoved njegovega uživanja, še poroča EFE.