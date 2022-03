Obsežen požar grozi jedrski elektrarni v Južni Koreji #video

Obsežen požar, ki je danes izbruhnil v bližini jedrske elektrarne Hanul v vzhodnem priobalnem območju Uljin v Južni Koreji, je posledica naravne katastrofe, so sporočili s tamkajšnje vlade. Predsednik Mun Džae In je sicer že ukazal, da je treba vložiti vse napore za zaščito elektrarne, ki ima šest jedrskih reaktorjev z vodo pod pritiskom.

Zračni posnetki prikazujejo gost dim in ogenj v bližnjem hribovju poleg jedrske elektrarne, kjer je izbruhnil požar, ki so ga označili za naravno katastrofo.

Moč enega od reaktorjev so zaradi nestabilnih vremenskih razmer zmanjšali že pred požarom in je bil v vzdrževanju. Oblasti informacij, koliko je požar oddaljen od elektrarne, niso posredovale, znano pa je, da je požar do zdaj uničil že 12 objektov in tri skladišča.