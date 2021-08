Izredne razmere na meji z Litvo, Lukašenko v Evropo pošilja Afganistance, Sirce in Iračane

Ylva Johansson bo z litvanskimi oblastmi po napovedih konkretneje razpravljala o dodatnih ukrepih oziroma nadaljnji pomoči unije za zajezitev vse večjega števila nezakonitih migrantov, ki jih čez mejo z Litvo pošilja beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. V državo je komisarka prispela že v nedeljo, danes pa ima na programu najprej pogovore s premierko in nato obisk mejnega prehoda Padvarionys z notranjo ministrico.

Lukašenko je migracije napovedal

Lukašenko je večkrat javno zagrozil, da bo v odziv na sankcije, ki jih je proti režimu v Minsku sprejela Evropska unija, v Evropo dovolil množici migrantov iz Afganistana, Sirije in Iraka. Ko je pred tedni to grožnjo začel uresničevati, je to še zlasti prizadelo Litvo, ki si z Belorusijo deli 680 kilometrov meje. Število nezakonitih prehodov meje med Belorusijo in Litvo se je bistveno povečalo. Letos so jih našteli že okoli 3500, od tega samo v juliju precej več kot 2000. Vilnius se je zato med drugim odločil za gradnjo ograje na meji, s čimer pa v Bruslju naj ne bi bili zadovoljni.

Johanssonova je pred dnevi pisala notranjim ministrom članic Evropske unije in jih pozvala k pomoči Litvi. Kot je napovedala, bo teden za njenim obiskom v to baltsko državo odpotovala še ekipa komisije, da strateško oceni položaj.