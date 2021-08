Nevladniki v Sredozemskem morju rešili več kot 400 migrantov

Tri nevladne organizacije so danes sporočile, da so njihove ladje v Sredozemskem morju skupaj rešile več kot 400 migrantov, katerih velik lesen čoln se je na nevarni poti z obale Afrike proti Evropi ponoči znašel v težavah.

Gre za organizacije SOS Mediterranee, Sea Watch in ResQship oziroma njihove ladje Ocean Viking, Sea Watch 3 in Nadir. Kot so sporočili, je reševanje več sto migrantov v vodah Tunizije trajalo pet ur, zdaj pa jih oskrbujejo na ladjah Ocean Viking in Sea Watch. Zaenkrat še ne vedo, kam jih bodo prepeljali oziroma katera država jih bo pripravljena sprejeti.

To je bila sicer že peta reševalna operacija ladje Ocean Viking ta konec tedna in na ladji je trenutno 449 migrantov, so sporočili iz SOS Mediterranee. V soboto so jih namreč rešili skupaj 200.