Pred obalo Tunizije po brodolomu čolna našli trupla 21 migrantov

Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik tunizijske nacionalne garde Houcem Eddine Jebabli je pojasnil, da so migranti iz podsaharske Afrike skušali doseči Evropo.

Od 26. junija so sicer potonile štiri ladje z migranti, ki so odplule iz Sfaxa, je še povedal tiskovni predstavnik. Našli so 49 trupel, 78 ljudi pa so rešili, je dodal.

Poleg tega je v soboto pred obalo mesta Zarzis na jugu države potonilo plovilo s 127 ljudmi na krovu. Tunizijska mornarica je rešila "84 nezakonitih migrantov različni narodnosti", med drugim iz Bangladeša, Čada, Egipta, Eritreje in Sudana. 43 ljudi medtem pogrešajo.

Tunizija in sosednja Libija sta glavni odhodni točki za migrante, ki se podajo na nevarno pot iz severa Afrike v Evropo, predvsem v Italijo.