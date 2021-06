V brodolomu čolna z migranti več mrtvih, med njimi tudi nosečnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalci so iz vode potegnili sedem trupel. Med žrtvami so migranti iz različnih afriških držav, tudi nosečnica iz Senegala. Foto: Reuters

Pred italijanskim otokom Lampedusa je danes potonil čoln z migranti, pri čemer jih je najmanj sedem umrlo, devet pa jih pogrešajo, so povedali preživeli. Brodolom je preživelo 46 ljudi. Italijanska obalna straža medtem nadaljuje iskanje morebitnih preživelih.

Osem metrov dolg čoln, na katerem je bilo okoli 60 ljudi, je odplul v ponedeljek iz Tunizije. Včeraj je eden od beguncev poklical na pomoč, je sporočila italijanska obalna straža. Kmalu za tem se je sedem navtičnih milj od italijanskega otoka Lampedusa čoln prevrnil.

To so "žrtve evropske politike zaprtih vrat"

Reševalci so iz vode potegnili sedem trupel. Med žrtvami so migranti iz različnih afriških držav, tudi nosečnica iz Senegala. 46 ljudi pa so rešili. Po navedbah preživelih devet ljudi še pogrešajo. Italijanska obalna straža tako nadaljuje iskanje.

Tožilstvo v sicilijanskem mestu Agrigento je sprožilo preiskavo vzrokov nesreče. Iščejo tudi tihotapce ljudi, ki bi se lahko pomešali med migrante.

Italijanska človekoljubna organizacija Mediterranea Saving Humans je umrle označila za "žrtve evropske politike zaprtih vrat".

Župan Lampeduse Toto Martello pa je to označil za "grozno tragedijo". "Kaj se mora še zgoditi, da bosta Italija in Evropa razumeli, da tako ne gre naprej?" je vprašal. Dejal je, da je zahteval pogovor z italijanskim premierjem Mariem Draghijem, in dodal, da je treba k fenomenu migracij pristopiti drugače.

Prihodi migrantov na ta italijanski otok se v zadnjem času znova krepijo, danes zjutraj jih je prišlo 305. Prek Sredozemskega morja je sicer v Italijo letos prišlo že več kot 20 tisoč migrantov. V enakem obdobju lani pa 6.715.