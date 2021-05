Junak iz morja rešil komaj dva meseca starega dojenčka #foto #video

An image of a Spanish diver pulling a baby out of the water off the coast of Ceuta has been seen around the world. @el_pais speaks to the civil guard, Juan Francisco Valle, who has been rescuing people from the sea since the migrant crisis began on Monday https://t.co/HY6GFwqQR2 — El País English Edition (@elpaisinenglish) May 20, 2021

​​​​​​​Iz sosednjega Maroka je v Ceuto priplavalo ali prispelo rekordnih več kot 8.000 ljudi, med njimi je veliko družin z majhnimi otroki in najstnikov brez spremstva. Foto: Reuters ​​​​​​​Španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroku zaradi pritiska migrantov očita izsiljevanje ter napad na španske meje in meje Evropske unije, kar je v mednarodnem pravu nesprejemljivo, je poudarila v pogovoru za španski javni radio.

"Ne govorimo o mladostnikih, starih 16, 17 let, ampak gre po navedbah nevladnih organizacij za otroke, stare sedem ali osem let," je dejala španska obrambna ministrica. "Recite temu, kakor želite, jaz temu pravim izsiljevanje," je dodala.

"Jokal je, stegnila sem roko in objel me je," je dejala 20-letna Luna, prostovoljka Rdečega križa, potem ko je po svetu zaokrožila ta fotografija z beguncem iz Senegala. Pod njo se je na družbenih omrežjih usul plaz seksističnih in rasističnih komentarjev. "Takih Lun, ki dnevno pomagajo migrantom v Ceuti, je pri nas ogromno," so odgovorili v španskem Rdečem križu. Foto: Reuters

.@Reuters TV footage showed a Red Cross worker embracing a tearful Ceuta migrant, who was among other exhausted, dehydrated migrants on Tarajal beach. Spanish police and soldiers detained about 8,000 migrants and sent a majority of them back to Morocco https://t.co/5W3RTcfbTv pic.twitter.com/1JrMTOHJXO — Reuters (@Reuters) May 20, 2021

"Vsa ta dejanja reševalcev in prostovoljcev predstavljajo največje vrednote naše družbe," je dejala španska ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino. Foto: Reuters

Fotografije, ki so obkrožile svet, so simbol upanja in solidarnosti, sporočajo predstavniki španske vlade. Foto: Reuters

This week I'm fully gratified for my annual contribution as a long-time member of @CruzRojaEsp, the Spanish Red Cross. #GraciasLuna Esta semana estoy plenamente gratificado por ser socio de #cruzRoja española. #FeelGood pic.twitter.com/U50Ao4e4WK — Remi Parmentier (@RemiParmentier) May 20, 2021

