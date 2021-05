Kritično na krovu: na enem čolnu kar 400 migrantov

V Italijo, ki je ena od glavnih vstopnih točk za migrante, kamor ti prihajajo iz severa Afrike, je od začetka leta do 21. aprila prispelo več kot 8600 ljudi, navaja Mednarodna organizacija za migracije.

More than 1,000 #migrants arrive on the Italian island of #Lampedusa, according to media reports, while an NGO warns of hundreds more people in trouble in waters off Malta.https://t.co/QnsmgWN9mG