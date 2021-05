V kombiju prevažal 16 Pakistancev #foto

Policisti bodo 23-letnika, ki je prevažal 16 državljanov Pakistana, kazensko ovadili. Grozi mu od enega do osem let zapora.

Šmarski policisti so včeraj v Podsredi, nekaj pred 19. uro, ustavili 23-letnega voznika kombiniranega vozila, doma z območja Policijske uprave Kranj. Voznik je v vozilu prevažal 16 državljanov Pakistana, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo, poleg tega je bil 23-letnik še brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Voznik je prevažal 16 državljanov Pakistana, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Foto: PU Celje

Ilegalne prebežnike bodo policisti po opravljenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Vozilo so zasegli, 23-letnemu vozniku pa odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Za storjeno dejanje mu grozita zapor od enega do osmih let in denarna kazen.