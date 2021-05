Triindvajsetletnik dvakrat zapored prevažal migrante

V Podsabotinu ob meji z Italijo je pred tremi tedni iz osebnega avtomobila slovenskih registrskih številk izstopilo več oseb, za katere je obstajal sum, da so nezakoniti migranti, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po prejetem obvestilu so 23-letnika policisti ustavili in mu odvzeli prostost.

S pomočjo italijanske mejne policije so novogoriški policisti ugotovili, da je 23-letnik v svojem avtomobilu z območja Policijske uprave Maribor do območja Policijske uprave Nova Gorica pripeljal osem nezakonitih migrantov. Ti so peš nezakonito prečkali slovensko-italijansko državno mejo, sedem so jih pozneje prijeli v Italiji. Vsi naj bi bili državljani Pakistana.

Migrante prevažal že dan prej

Kriminalisti so ugotovili, da je 23-letnik že dan prej, prav tako na območju Policijske uprave Nova Gorica pripeljal šest državljanov Pakistana. Policisti so vse osebe izsledili in jih po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljani.