V nesreči dveh plovil umrlo najmanj 25 ljudi

Na reki Padma v bližini mesta Shibchar sta se zaletela prenapolnjen čoln z najmanj 30 potniki in ladja, ki je prevažala pesek.

"Rešili smo pet ljudi in našli 25 trupel," je povedal načelnik lokalne policije Miraz Hossain. Drugi policist je medtem povedal, da naj bi bilo več ljudi še pogrešanih. Gasilci in lokalni prebivalci tako nadaljujejo reševalno operacijo.

Ladijske nesreče so pogoste

Nesreče na morju in rekah so v Bangladešu, ki je prepreden z rečnimi tokovi, pogoste. Strokovnjaki za številne nesreče krivijo slabo vzdrževanje, ohlapne varnostne standarde v ladjedelnicah in prenapolnjene ladje. Ladje, ki prevažajo pesek, plujejo nizko nad gladino in jih je težko opaziti v razburkanem morju, predvsem ob slabi svetlobi.

O zadnji večji nesreči so iz Bangladeša poročali v začetku aprila, ko je prenapolnjen trajekt z okoli 50 potniki trčil v večjo tovorno ladjo. Umrlo je več kot 30 ljudi. Junija lani je trajekt potonil v prestolnici Daka, potem ko je vanj od zadaj trčil drug trajekt. Umrlo je najmanj 32 ljudi.