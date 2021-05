Migranti še vedno množično pritiskajo na španski eksklavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Migranti se tudi danes poskušajo množično prebiti v špansko eksklavo Ceuta. Od ponedeljka so jih zabeležili že več kot osem tisoč. Španski premier Pedro Sanchez je danes zatrdil, da bodo znova vzpostavili red in da so okoli 4.800 migrantov že vrnili Maroku. Tudi v Bruslju poudarjajo, da se Evropa ne bo dovolila ustrahovati.