Španski eksklavi v Maroku preplavilo več tisoč migrantov #video

V špansko eksklavo Ceuta na severni obali Maroka se je od ponedeljka prebilo na tisoče migrantov. Več deset jih je medtem premagalo visoko ograjo in prišlo v Melillo. Naval afriških migrantov na eksklavi, ki predstavljata edino kopensko mejo med Afriko in Evropsko unijo, je sicer že nekaj časa povečan.

Vdor migrantov, kakršnemu so bili v ponedeljek priča v Ceuti, je rekorden. V to eksklavo se je namreč v enem samem dnevu uspelo prebiti najmanj pet tisoč ljudem, med njimi okoli tisoč mladoletnikom.

Nekateri so priplavali po morju, drugi so v času nizke oseke preprosto prišli peš z obal nekaj kilometrov južneje, spet drugi so pripluli na majhnih gumijastih čolnih. Več sto se jih je poleg tega davi zgrnilo na mejni prehod Fnideq in poskusilo še tam. Maroški policisti večinoma niso posredovali.

Prispele migrante, večinoma Maročane, je v ponedeljek popisal Rdeči križ, nato pa so jih odpeljali v sprejemni center. Španske in maroške oblasti zdaj razpravljajo, kako ukrepati naprej.

Špansko notranje ministrstvo je že napovedalo takojšnjo napotitev dodatnih 200 policistov in pripadnikov civilne garde v Ceuto. Foto: AP

Špansko notranje ministrstvo je z Marokom nedavno doseglo dogovor o vračanju maroških državljanov iz Ceute nazaj domov. Nazaj v Maroko so tudi že izgnali večino od okoli sto migrantov, ki so v Ceuto priplavali zadnji konec tedna aprila.

Letos po kopnem ali morju prišlo 475 migrantov

Iz Melille medtem danes poročajo, da je skušalo tamkajšnjo ograjo zgodaj zjutraj prečkati okoli 300 migrantov "iz podsaharske Afrike", uspelo je 85.

Po podatkih Madrida je letos do 15. maja v Ceuto po kopnem ali morju prišlo 475 migrantov, medtem ko so jih v enakem obdobju lani našteli le 203.

Okrepljen val migrantov je tudi posledica diplomatskega spora med Madridom in Rabatom, potem ko je prišlo na dan, da je sredi aprila v severno Španijo prispel vodja Fronte Polisario, gibanja za neodvisnost Zahodne Sahare, Brahim Ghali. Prišel je sicer na bolnišnično zdravljenje, potem ko je zbolel za covid-19, a njegov prihod je močno razburil Rabat.