Izraelci uničili stavbo, v kateri sta bila ameriški AP in Al Jazeera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelske letalske rakete so zadele stavbo v Gazi.

Izraelske letalske rakete so zadele stavbo v Gazi. Foto: Reuters

V izraelskem letalskem napadu je bila danes v Gazi uničena 13-nadstropna stavba, v kateri sta imeli svoje prostore ameriška tiskovna agencija AP in katarska televizija Al Jazeera. Novinar AP je sporočil, da je izraelska vojska pred tem posvarila pred napadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uničenje stavbe je potrdila tudi Al Jazeera. Televizija je predvajala tudi posnetke, kako se je stavba po letalskem napadu zrušila. Lastnik porušenega stolpa Džala Džavad Mehdi je sporočil, da ga je pripadnik izraelske obveščevalne službe eno uro pred napadom posvaril, da so lahko stavbo evakuirali.

Neuslišano moledovanje

V telefonskem pogovoru z agentom je moledoval za dodatne minute, da bi lahko novinarji pred evakuacijo tudi vzeli vso opremo. Agent je prošnjo zavrnil.

Izrael je medtem sporočil, da je letalo napadlo stolpnico, ki je gostila vojaško opremo palestinskega gibanja Hamas. "Stavba je gostila tudi pisarne civilnih medijev, za katerimi se teroristična skupina Hamas skriva in uporablja za človeški ščit," so dodali.

Zadeta stavba se je zaradi izraelskih raket dobesedno sesedla. Foto: Reuters

Palestinske žrtve

Obstreljevanje, ki se zaostruje od ponedeljka, je terjalo najmanj 139 življenj na strani Palestincev, med njimi je najmanj 39 otrok.

Palestinski reševalci so sporočili, da je v napadu danes umrlo tudi deset članov iste družine, med njimi osem otrok in dve ženski. Umrli so v zrušenju trinadstropne stavbe v begunskem taborišču Šati. Tiskovni predstavnik Hamasa je napad označil za vojni zločin.

Izraelske žrtve

Izrael medtem poroča o najmanj devetih smrtnih žrtvah obstreljevanja Hamasa z raketami. Med žrtvami sta tudi otrok in vojak.