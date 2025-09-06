Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bližnji vzhod

Izrael pozval prebivalce mesta Gaza k umiku

Izraelska vojska je v ločenem sporočilu danes navedla, da ima humanitarno območje Al Mawasi na jugu vzpostavljeno osnovno infrastrukturo, kot so terenske bolnišnice, vodovodne cevi in oprema za razsoljevanje vode, skupaj s stalno dobavo hrane, šotorov, zdravil in medicinske opreme.

Izraelska vojska je v ločenem sporočilu danes navedla, da ima humanitarno območje Al Mawasi na jugu vzpostavljeno osnovno infrastrukturo, kot so terenske bolnišnice, vodovodne cevi in oprema za razsoljevanje vode, skupaj s stalno dobavo hrane, šotorov, zdravil in medicinske opreme.

Foto: Guliverimage

Izraelska vojska je prebivalce mesta Gaza danes pozvala, naj se umaknejo na "humanitarno območje" na jugu. Poziv prihaja pred načrtovano ofenzivo za zavzetje največjega urbanega središča v enklavi, v katerem po ocenah Združenih narodov skupaj z okolico živi okoli milijon ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomembnejši dogodki dneva:

11.45 Izrael pozval prebivalce mesta Gaza k umiku

11.45 Izrael pozval prebivalce mesta Gaza k umiku

"Izkoristite to priložnost in se pravočasno premaknite na humanitarno območje (Al Mawasi) ter se pridružite tisočem ljudi, ki so tja že odšli," je v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, zapisal tiskovni predstavnik izraelske vojske Avichay Adraee. Kdaj se bo začela nova ofenziva, ni navedel.

Izraelska vojska je v ločenem sporočilu danes navedla, da ima humanitarno območje na jugu vzpostavljeno osnovno infrastrukturo, kot so terenske bolnišnice, vodovodne cevi in oprema za razsoljevanje vode, skupaj s stalno dobavo hrane, šotorov, zdravil in medicinske opreme.

Dodali so, da se bodo humanitarna prizadevanja na tem območju "nadaljevala neprekinjeno v sodelovanju z ZN in mednarodnimi organizacijami, vzporedno z razširitvijo kopenske operacije".

Izrael je območje Al Mawasi razglasil za varno območje na začetku vojne, ki jo je sprožil napad islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Vojska je od takrat na tem območju kljub temu izvedla številna bombardiranja, trdeč, da so ciljali borce Hamasa, ki naj bi se skrivali med civilisti.

Izrael se spopada z naraščajočimi pritiski doma in v tujini, naj konča vojno v Gazi, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih že več kot 63 tisoč Palestincev.

