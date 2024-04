Martin je irskim poslancem dejal, da bo vladi podal formalni predlog za priznanje Palestine, ko bodo zaključene širše mednarodne razprave. Za portal Journal je pojasnil, da bo tak predlog oblikovan v naslednjih dveh tednih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V parlamentu je minister izrazil prepričanje, da zavlačevanje s priznanjem več ni vzdržno. "Ne bodite v dvomih, priznanje palestinske države se bo zgodilo," je bil jasen.

Ob tem je bil tudi kritičen do izraelske ofenzive v Gazi, ki je na Irskem dala nov zagon dolgo časa prisotni ideji o priznanju Palestine.

"Ne dvomim, da so bili storjeni vojni zločini, in popolnoma obsojam trajajoče obstreljevanje prebivalcev Gaze," je dejal Martin, ki meni, da bi priznanje lahko pripomoglo k vzpostavitvi miru na Bližnjem vzhodu.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Strinjali so se tudi, da so nujni takojšnje premirje, brezpogojna izpustitev talcev ter hitro, obsežno in trajno povečanje humanitarne pomoči na območju Gaze.

Premier Robert Golob je po sprejetju skupne izjave poudaril, da gre za dvotirni proces – na eni strani naj bi šlo za politični proces vzpostavitve dveh samostojnih držav, na drugi strani pa za vzpostavitev nove vlade v Palestini.