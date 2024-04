V Slovenijo prihaja španski premier Sanchez

Sanchez bo turnejo po Evropi, v okviru katere se bo s kolegi iz Norveške, Irske, Portugalske, Belgije in Slovenije pogovarjal o zaskrbljenosti zaradi razmer v Gazi in potrebi po priznanju Palestine, začel v petek, je danes sporočila tiskovna predstavnica španske vlade Pilar Alegria.

Prva postanka španskega premierja iz vrst socialistov bosta v petek na Norveškem in Irskem, v ponedeljek se bo v Madridu srečal s predsednikom portugalske vlade Luisom Montenegrom. V torek bo na obisku v Sloveniji, zatem pa se bo sestal še s predsednikom belgijske vlade Alexandrom de Croojem, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je pojasnila.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Strinjali so se tudi, da so nujni takojšnje premirje, brezpogojna izpustitev talcev ter hitro, obsežno in trajno povečanje humanitarne pomoči na območje Gaze. Z izjavo četverice premierjev se je na današnji dopisni seji seznanila slovenska vlada, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Premier Robert Golob je po sprejetju skupne izjave marca poudaril, da gre za dvotiren proces – na eni strani naj bi šlo za politični proces vzpostavitve dveh samostojnih držav, na drugi strani pa za vzpostavitev nove vlade v Palestini.