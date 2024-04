Urša Klakočar Zupančič in Tanja Fajon sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino, ki so povezani v civilno iniciativo. Sogovorniki so izmenjali poglede na bližnjevzhodni konflikt, pri čemer so podpisniki slovenski politični vrh pozvali k odločnejšemu ukrepanju.

Spomenka Hribar, Rudi Rizman, Danijel Rebolj, Primož Šterbenc in Aurelio Juri so predsednici DZ predstavili Poziv za Palestino, ki so ga naslovili na vse nosilce oblasti in javnih funkcij v Sloveniji, so sporočili iz DZ.

V luči dogajanja v Gazi so opozorili na potrebo po spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, zlasti Ženevske konvencije, ki predvideva zaščito civilistov, predvsem pa prepoveduje vsakršno obliko kolektivnega kaznovanja, izganjanja Palestincev, množično bombardiranje, odtegovanje hrane in vode ter zunajsodne usmrtitve.

Kot so dejali, od slovenskih politikov pričakujejo takojšnje konkretne ukrepe, obsodbo dejanj Izraela in močnejši glas Slovenije v Varnostnem svetu ZN. Klakočar Zupančičeva pa jih je seznanila z načrtovano konferenco predsednic parlamentov držav EU, ki jo bo glede humanitarne katastrofe v Gazi organizirala junija v DZ.

Ministrica Tanja Fajon je gostom predstavila aktivna prizadevanja Slovenije glede vzpostavitve takojšnjega in stalnega premirja v Gazi ter diplomatskih naporov, ki bi pripeljali do rešitve dveh držav. Foto: STA

S podpisniki peticije se je danes srečala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in z njimi izmenjala poglede na vojno v Gazi in razmere na Bližnjem vzhodu, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Ministrica je gostom predstavila aktivna prizadevanja Slovenije glede vzpostavitve takojšnjega in stalnega premirja v Gazi ter diplomatskih naporov, ki bi pripeljali do rešitve dveh držav. Ob tem je poudarila pomen zagotovitve zadostne količine humanitarne pomoči in spomnila, da je Slovenija nedavno v Jordanijo dostavila dve pošiljki pomoči za prebivalce enklave.

Fajonova je podpisnike peticije seznanila tudi s stališčem Slovenije glede priznanja Palestine, za katerega se zavzema skupaj z več drugimi državami EU, ko bodo okoliščine za to primerne.