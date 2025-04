"Treba se je izogibati ukrepom, ki lahko dodatno škodijo svetovnemu gospodarstvu. ZDA in njene trgovinske partnerje pozivamo, naj konstruktivno sodelujejo pri reševanju trgovinskih napetosti in zmanjšanju negotovosti. Ugotovitve naše ocene bomo delili v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO), ki bo objavljeno v času spomladanskih srečanj IMF in Svetovne banke ta mesec v Washingtonu," je sporočila Georgieva.

Medtem ko bodo svetovno gospodarstvo posledice Trumpovih carin šele doletele, pa so bili prvi na vrsti finančni trgi. Industrijski indeks Dow Jones je v četrtek v New Yorku padel za skoraj štiri odstotke, širši indeks Standard & Poor's 500 za skoraj pet odstotkov, Nasdaq pa za skoraj šest odstotkov. To so najhujši padci od marca 2020, ko je izbruhnila pandemija covida-19.

Trump se je pripravljen pogajati

Potem ko je v sredo napovedal uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz z vsega sveta ter za nekatere države še višje, se je Trump v četrtek umaknil iz Washingtona na svoje floridsko posestvo. V nasprotju s predstavniki svoje vlade pa je na poti tja že dopustil možnost pogajanj z državami po svetu glede znižanja carin. Kot je dejal, se je pripravljen pogajati, če bodo države ponudile "nekaj fantastičnega".

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je pred tem zavrnil možnost izjem za določene države, gospodarski svetovalec Peter Navarro pa je dejal, da ne bo nobenih pogajanj.

Zaradi Trumpove poteze je čez noč izpuhtelo v zrak več tisoč milijard dolarjev vrednosti delnic ameriških podjetij, kar je hudo prizadelo tudi zasebne pokojninske sklade, ki imajo naložbe v delnicah.