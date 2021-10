Igrače za deklice ne smejo biti ločene od igrač za fantke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal zakon o t. i. spolno nevtralnih oddelkih oziroma policah za igrače v velikih trgovinah. To med drugim pomeni, da rožnate igrače za deklice ne bodo več ločene od modrih igrač za fantke. Zakon bo začel veljati leta 2024.

Zakon so demokrati potrdili na pobudo zagovornikov pravic homoseksualcev, biseksualcev, transeksualcev in drugih, ki so trdili, da ločevanje igrač po spolu sili otroke, da se podredijo spolnim stereotipom.

Zakon je podprla tudi Zveza potrošnikov Kalifornije, proti pa so bili republikanci in konservativne skupine, za katere je to nov primer vladnega pretiravanja.

Kazni od 250 dolarjev

Večje trgovine bodo morale prodajati igrače in izdelke za otroško nego v spolno nevtralnih oddelkih. Še vedno pa bodo lahko prodajali različne igrače za fantke in deklice, le ločene ne bodo smele biti. Kazen za kršitev bo najprej 250 dolarjev, potem pa po 500 dolarjev za vsako nadaljnjo kršitev.

Demokratski zvezni kongresnik Evan Low je pri tem dejal, da morajo prenehati stigmatizirati to, kar je sprejemljivo za določen spol, in pustiti otrokom, da so otroci.